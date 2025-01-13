بايدن: الولايات المتحدة تنتصر ونحن في وضع قوة بينما خصومنا في حالة ضعف

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الإثنين، أن الولايات المتحدة تحقق انتصارات هامة على الصعيدين الدولي والاقتصادي، مشيرًا إلى أن بلاده أصبحت أقوى وأكثر استعدادًا من أي وقت مضى خلال فترة إدارته.

وأضاف بايدن أن خصوم الولايات المتحدة في وضع ضعف مقارنة بالقدرات المتزايدة للولايات المتحدة وحلفائها.

وفي تصريحات خلال مؤتمر صحفي، قال بايدن: "لقد شكلنا تحالفات جديدة في منطقة المحيطين الهادئ والهندي لمواجهة العدائية الصينية، والنيتو أصبح أقوى من أي وقت مضى".

وأضاف أن "فترة ما بعد الحرب الباردة قد انتهت، وبدأت حقبة جديدة فيها منافسة حادة على الاقتصاد وحقوق الإنسان وغيرهما".

وأشار الرئيس الأمريكي إلى الوضع العسكري في أوكرانيا، قائلاً: "بوتين كان يظن أنه سيجتاح كييف خلال أيام، لكنني أنا من ذهبت إلى هناك، وحشدنا 50 دولة من أجل الوقوف إلى جانب أوكرانيا في مواجهة العدوان الروسي".

كما تحدث عن جهود الولايات المتحدة في البحر الأحمر، مؤكدًا أنها حشدت أكثر من 20 دولة لحماية السفن ضد هجمات الحوثيين.

كما تناول بايدن معاناة روسيا في ساحة المعركة، مشيرًا إلى أن موسكو تواجه صعوبة كبيرة في استبدال المعدات والمقاتلين الذين تخسرهم في الصراع.

وأكد أن "هجمات إيران على إسرائيل فشلت لأننا حشدنا دولًا للتصدي لها، كما أن إيران وروسيا لم تتمكنا من مساعدة الأسد على البقاء في السلطة".

وخلص بايدن إلى أن الولايات المتحدة تعمل بلا هوادة لتعزيز الأمن العالمي ودعم حقوق الإنسان، مشددًا على أن تحالفات واشنطن قوية، وأنها في وضع قوي مقارنة بمنافسيها.