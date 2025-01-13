حسين لبيب يعقد جلسة مع لاعبى طائرة الزمالك قبل السفر للبطولة العربية

حرص الكابتن حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على عقد جلسة مع لاعبي الفريق الأول لكرة الطائرة بالقلعة البيضاء، وذلك على هامش المران الختامي للأبيض قبل السفر لقطر، لخوض منافسات البطولة العربية المقرر إقامتها خلال الفترة من 13 إلى 26 يناير الجاري.

وحرص الكابتن حسين لبيب على تحفيز اللاعبين خلال الجلسة، وطلب منهم المنافسة على كل البطولات التي يشارك فيها الفريق خلال الموسم الجاري.

وتستعد بعثة الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك، للسفر إلى قطر في التاسعة صباح غد الثلاثاء؛ لخوض منافسات البطولة العربية.

ويتولى رامي نصوحي عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، رئاسة بعثة الأبيض في قطر.

ويخوض الزمالك منافسات البطولة بقائمة تضم كل من:

"أحمد يوسف عفيفي - أشرف اللقاني - محمد رضا "الهو" - محمد مجدي "الجون" - محمد مصطفى كامل "لعبة" - محمد عادل سلامة "دولا" - ياسين محمد - شريف الشرقاوي - عبد الرحمن أحمد الشحات - عمرو أحمد الزمر - مروان الصافي - ديميتري - ماتيوس يوزويك".

ويتكون الجهاز الفني لـ"طائرة الزمالك" من: "كارلوس شوانكي مديراً فنياً، وليد عبد العال مدرباً عاماً، محمد عبد المنعم "ماركو" مدرباً مساعداً، أحمد شعلان مديراً إدارياً، شادي فهيم محللاً للأداء، أحمد سعودي طبيباً، عبد الرحمن غانم إخصائياً للتأهيل، أحمد سالم مخططاً للأحمال، وسعيد أبو العلا "روبي" مسؤولاً للمهمات".