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الإثنين 13 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

بايدن: أتطلع للاتصال بالرئيس السيسي لتأمين وقف إطلاق النار في غزة

السيسي وبايدن
السيسي وبايدن
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كشف الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم، الاثنين، عن تطلعه للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي قريبًا من أجل تأمين اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

جاء ذلك في كلمة للرئيس الأمريكي اليوم الإثنين.

و قال مصدر مطلع إن الجهود المصرية القطرية تهدف لإنجاز اتفاق وقف إطلاق النار بغزة في أسرع وقت، لافتا إلى أن جولات مكثفة من محادثات غزة مقررة في القاهرة لوضع اللمسات الأخيرة على التفاصيل المتبقية من اتفاق التهدئة.

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

 

 

 

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