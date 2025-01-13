بايدن: نحن على وشك التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الإثنين، أن الولايات المتحدة تعمل بشكل مكثف للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشيراً إلى أن هناك تقدماً في المفاوضات.

وقال بايدن في تصريحات صحفية: "نحن على وشك التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، وهذا يمثل خطوة مهمة نحو تخفيف المعاناة الإنسانية في المنطقة."

وأضاف بايدن أنه تواصل مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني في إطار هذه الجهود، قائلاً: "نضغط من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، وقد تحدثت مع نتنياهو وأمير قطر في هذا السياق."

وأوضح الرئيس الأمريكي أن سكان غزة "عاشوا الجحيم" وأن الفلسطينيين "يحتاجون إلى السلام."

وأشار بايدن إلى أن الولايات المتحدة ستواصل جهودها لضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة وتخفيف وطأة الأزمة الإنسانية التي يعيشونها.