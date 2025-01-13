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الإثنين 13 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

رويترز: قمة كبيرة غدًا في الدوحة لإتمام اتفاق غزة بحضور مبعوثي ترامب وبايدن

أرشيفية
أرشيفية
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نقلت وكالة رويترز عن مصادر مطلعة، أن قمة كبيرة ستعقد غدًا في العاصمة القطرية الدوحة، تهدف لإغلاق الاتفاق المرتقب بين حركة حماس وإسرائيل، بحضور مبعوثين رفيعي المستوى من الرئيسين الأمريكيين السابق دونالد ترامب والحالي جو بايدن.

وفي سياق متصل، أفادت مصادر في حكومة الاحتلال الإسرائيلية بأن الحكومة تستعد للموافقة على هذا الاتفاق في الأيام القادمة، حيث من المتوقع أن يعقد المجلس الوزاري المصغر اجتماعه غدًا للموافقة المبدئية على الاتفاق، ليتم بعد ذلك عرض الأمر على الحكومة الإسرائيلية للمصادقة النهائية.

من جانبه، سيجتمع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو غدًا مع عائلات الأسرى الإسرائيليين في محاولة لتهدئة المخاوف المتعلقة بمصير هؤلاء الأسرى.

وفي إطار الاستعدادات، نقلت وسائل الإعلام عن مصادر في الحكومة الإسرائيلية أن جميع الوزارات قد تلقت تعليمات بضرورة الاستعداد لاستقبال الأسرى الإسرائيليين العائدين من قطاع غزة فور إتمام الصفقة.

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