"الجبهة الوطنية" يعلن بدء تشكيل لجان لوضع رؤية وأهداف الحزب ولائحته الداخلية

أعلن حزب الجبهة الوطنية عن تشكيل لجان متخصصة للعمل على وضع الرؤية والأهداف ورسالة الحزب ولائحته الداخلية، وذلك فى إطار جهوده الدؤوبة والمتواصلة لترسيخ قواعده التنظيمية وتحديد أولوياته واستراتيجيته المستقبلية.

وأوضح حزب الجبهة الوطنية (تحت التأسيس) أن اللجنة ستعمل على وضع رؤية شاملة تتناسب مع تطلعات واهتمامات المصريين مع صياغة برنامج وطنى يلبى طموحات واحتياجات المواطن المصرى على كافة المستويات.

كما شكل الحزب أيضا اللجنة التنظيمية والتى ستعمل على وضع اللائحة الداخلية والهيكل التنظيمى والتشكيلات المقترحة لضمان وجود تنظيم متكامل يدعم تكامل واستقرار العمل داخل الحزب ودعم انتشاره وتحقيق أهدافه بكفاءة.

وفى ذات السياق فقد سبق تشكيل لجنة قانونية تقوم بمراجعة التوكيلات وكل المستندات المطلوبة والتأكد من توافقها مع القوانين المنظمة للعمل الحزبى وفقا للدستور والقانون.

وأكد حزب الجبهة الوطنية أن تلك اللجان ستعمل وفق جدول زمنى محدد لضمان إنجاز المهام الموكلة إليها مع إشراك الكوادر والخبرات المختلفة لضمان تحقيق التكامل بين مختلف الرؤى مع التركيز على التواصل المستمر مع المواطنين لضمان تلبية مخرجاتها لتطلعات الشعب المصرى وإعلاء المصلحة العليا للوطن والمواطن.