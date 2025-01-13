تفاصيل جديدة حول اتفاق صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس

نقلت القناة 13 العبرية، مساء اليوم الإثنين، نقلا عن مصدر سياسي رفيع المستوى في إسرائيل أن هناك تقدمًا كبيرًا في مفاوضات صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، حيث تم تحديد تفاصيل الاتفاق على النحو التالي:

المرحلة الأولى: تشمل هذه المرحلة إطلاق سراح 33 أسيرًا إسرائيليًا، وتستهدف إعادة بعض الفئات الخاصة مثل النساء، الأطفال، كبار السن فوق سن 50، والجرحى والمرضى.

المرحلة الثانية: سيتم بدء المرحلة الثانية أثناء تنفيذ المرحلة الأولى، والتي تهدف إلى إعادة جميع الأسرى الإسرائيليين. وهذه المرحلة ستستغرق عدة أسابيع وستكون مشروطة بتدابير أمنية تحددها إسرائيل.

ووفقا للمصدر لن يتم انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة حتى يتم إعادة جميع الأسرى، وفقًا لبنود الاتفاق.

وبحسب المصادر لا يزال غير مؤكد إذا كانت هناك مرحلة ثالثة في الاتفاق.

وفقًا للاتفاق، ستكون هناك ترتيبات أمنية تسمح لسكان غزة بالانتقال إلى شمال القطاع، في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن على الأرض.

وقالت المصادر إنه من المتوقع أن تشكل نهاية المرحلة الثانية نهاية للحرب، مع تنفيذ انسحاب تدريجي من محور فيلادلفيا.

تفاصيل أخرى

سيتم الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين بناءً على معادلة تعتمد على عدد الأسرى الإسرائيليين الذين سيتم إطلاق سراحهم أحياء.

سيتم إطلاق سراح أسرى فلسطينيين نفذوا عمليات قتل ضد إسرائيليين، ولكن لن يُسمح لهم بالعودة إلى الضفة الغربية.

لن يشمل الاتفاق الإفراج عن الأسرى الذين شاركوا في أحداث 7 أكتوبر الماضي.

التقديرات في إسرائيل تشير إلى أنه سيتم التوصل لاتفاق نهائي بشأن صفقة التبادل في الساعات القريبة.