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الإثنين 13 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تعرف على مواعيد مباريات منتخب مصر في بطولة العالم لكرة اليد

منتخب مصر
منتخب مصر
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يشارك منتخب مصر لكرة اليد للمرة الثامنة عشرة في تاريخه ببطولة العالم للرجال 2025، والتي تستضيفها كرواتيا والدنمارك والنرويج، خلال الفترة من 14 يناير الجاري إلى 2 فبراير المقبل.

 

ويلعب منتخب مصر مباريات في زغرب أرينا ضمن المجموعة الثامنة مع منتخبات كرواتيا والبحرين والأرجنتين.

 

مواعيد مباريات مصر


ويفتتح منتخب مصر مشواره بمواجهة الأرجنتين في السابعة من مساء بعد غدٍ الأربعاء بتوقيت القاهرة، ثم يلتقي البحرين في  السابعة من مساء الجمعة، قبل أن يختتم مواجهات دور المجموعات بلقاء كرواتيا في التاسعة والنصف من مساء الأحد المقبل.

 

مجموعات بطولة العالم لكرة اليد 


المجموعة الأولى: ألمانيا - التشيك – بولندا - سويسرا
المجموعة الثانية: الدنمارك - إيطاليا – الجزائر - تونس
المجموعة الثالثة: فرنسا - النمسا - قطر - الكويت
المجموعة الرابعة: المجر – هولندا – مقدونيا الشمالية - غينيا
المجموعة الخامسة: النرويج - البرتغال – البرازيل - أمريكا
المجموعة السادسة: السويد - إسبانيا – اليابان - تشيلي
المجموعة السابعة: سلوفينيا – أيسلندا – كوبا - كاب فيردي
المجموعة الثامنة: مصر- كرواتيا – الأرجنتين – البحرين.

 

واختار الإسباني خوان كارلوس باستور المدير الفني لمنتخب مصر 18 لاعبا في بطولة العالم وهم :
حراس المرمى
كريم هنداوي (الزمالك)
محمد علي (سبورتنج لشبونة البرتغالي)

جناح أيسر
أحمد هشام سيسا (ڤويڤودينا الصربي)
بلال إبراهيم مسعود (بيرجيشر الألماني)

ظهير أيسر
علي زين (دينامو بوخارست الروماني)
أحمد هشام دودو (مونبيلييه الفرنسي)
عبد الرحمن فيصل (الأهلي)

صناع اللعب
أحمد خيري (الأهلي)
سيف الدرع (ليموج الفرنسي)
سيف هاني فوكس (الأهلي)

ظهير أيمن
يحيى خالد (باريس سان جيرمان الفرنسي)
محسن رمضان (الأهلي)

جناح أيمن
محمد سند (نيم الفرنسي)
أكرم يسري (الزمالك)

الدائرة
إبراهيم المصري (الأهلي)
أحمد عادل (الأهلي)
محمد طارق (الزمالك)
ياسر سيف (الأهلي).

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