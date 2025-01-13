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الإثنين 13 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الإعلام الإسرائيلي ينشر تفاصيل جديدة حول صفقة التبادل المرتقبة مع حماس

أرشيفية
أرشيفية
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قالت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الإثنين، إن قائمة الأسرى الفلسطينيين الذين من المتوقع أن يتم الإفراج عنهم في صفقة التبادل الأسرى المرتقبة تضم 1650 أسيرًا. 

وزعمت وسائل الإعلام أن مجموعة من الأسماء البارزة لن تكون ضمن المرحلة الأولى من الإفراجات، وهم: مروان البرغوثي، أحمد سعدات، عبد الله برغوثي، عباس السيد، وإبراهيم حامد.

وبحسب وسائل الإعلام تتواصل التحضيرات للصفقة التي تحظى بدعم كبير في حكومة الاحتلال الإسرائيلية، حيث يتوقع أن يحظى الاتفاق بـ 27 صوتًا لصالحه، بينما سيصوّت 7 أعضاء فقط ضدها.

الصفقة التي من شأنها أن تعزز آمال التهدئة بين الأطراف المعنية، تثير حالة من الترقب في الساحة السياسية الإسرائيلية والفلسطينية على حد سواء.

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