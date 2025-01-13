"النواب" يوصي جهاز القاهرة الجديدة بتخصيص 20 ألف متر لإقامة نادي رياضي

ناقشت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب محمود حسين ، طلبي إحاطة بشأن إنشاء هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مركز شباب للطبقة المتوسطة لسكان جاردينيا هايتس 1، 2، 3 (أبو الهول سابقًا) التابع لجهاز مدينة القاهرة الجديدة محافظة القاهرة، وذلك أسوة بكافة المدن الأخرى.



وشارك في الاجتماع كل من اللواء أسماعيل الفار رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، الدكتور محمد عساف مدير عام المنشآت الشبابية بوزارة الشباب والرياضة، الدكتور إيهاب الابياري مدير عام المنشآت الرياضية، الدكتور سيد حزين رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب .

وعقب الدكتور محمد عساف مدير المنشات الشبابية بوزارة الشباب علي طلب الإحاطة المقدم من النائب إبراهيم عويس، بشأن إنشاء هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مركز شباب للطبقة المتوسطة لسكان جاردينيا هايتس 1، 2، 3 (أبو الهول سابقًا) ان هيئة المجتمعات العمرانية حاليًا تقوم ببناء بعض الملاعب بالمدن الجديدة ، ويتم بعد ذلك نقل ملكيتها إلى وزارة الشباب والرياضة كمنحة لوزارة الشباب والرياضة ومن غير المنطقي أن تقوم وزارة الشباب والرياضة بطلب إنشاء مركز شباب، وفي حال توافر قطعة أرض مخصصة بالمنطقة المشار إليها ومشهرة لإنشاء مركز شباب سيتم إدراجها بالخطة الإنشائية القادمة لوزارة الشباب والرياضة، طبقاً لتوافر الاعتمادات المالية وحال توافر التراخيص اللازمة للإنشاءات.

كما أفاد المهندس تامر جبر رئيس جهاز التجمع الأول والثالث بمدينة القاهرة الجديدة بأنه تم دراسة تخطيط للأرض بمساحة 2119.2م2 بمركز خدمات جاردينيا جزء من قطعة 5/م خلف السوق التجاري كمركز شباب وذلك لخدمة سكان المنطقة المحيطة.

وفي ذات السياق وافق الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة من حيث المبدأ على مقترح التخصيص، معترضا على قلة المساحة مؤكد أنها لا تكفي لإنشاء حمام سباحة بمحتوياته.

وبناء على ما دار من مناقشات، أوصت اللجنة بضرورة قيام جهاز مدينة القاهرة بتخصيص قطعة أرض لا تقل مساحتها عن 20الف م2 حتى يتسنى لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بإنشاء مراكز تنمية شبابية تخدم أهالي حي جاردينيا هايتس.

كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب إبراهيم عويس، بشأن عدم الانتهاء من الملعب القانوني لمركز شباب أبو الغيط التابع لمديرية الشباب والرياضة بالقليوبية.

فقد أفاد الدكتور محمد عساف مدير عام المنشآت الشبابية، سبق وأن تمت موافقة وزير الشباب والرياضة على الارتباط بمبلغ 31.542.50 جنيهًا لتنجيل الملعب القانوني وتم الطرح ولم يتم الترسية نظراً لارتفاع الاسعار وتم إعادة العرض بعد تعديل المقايسة وجاري اتخاذ اللازم في ضوء الاعتمادات المالية المتاحة.

وبناء على ما دار من مناقشات، أوصت اللجنة إفادة النائب مقدم طلب الإحاطة من قبل وزارة الشباب والرياضة بجدول زمني يفيد بموعد الانتهاء من إنشاء الملعب القانوني بمركز شباب أبو الغيط.

أما بالنسبة لموضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب إبراهيم عويس، بشأن عدم استكمال المبنى الإداري وعدم البدء في إنشاء الملعب السباعي لمركز شباب قرنفيل التابع لمديرية الشباب والرياضة بالقليوبية.

فقد أفاد الدكتور محمد عساف مدير عام المنشآت الشبابية، بالنسبة للمبنى الإداري تم إسناده لشركة المدن للخدمات الشبابية والرياضية وتم عمل القواعد والأساسات بعد استخراج التراخيص، ثم توقفت الجهة المنفذة عن العمل دون اسباب، وجاري تغيير الشركة المنفذة نظراً لتوقفها عن العمل، وفيما يخص الملعب السباعي تم موافقة الاستاذ الدكتور وزير الشباب والرياضة على الارتباط بمبلغ (3584275 جنية) قيمة المقايسة التقديرية لإنشاء ملعب سباعي نجيل صناعي وجاري اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة نحو الطرح والإسناد.

وبناء على ما دار من مناقشات، أوصت اللجنة إفادة النائب مقدم طلب الإحاطة من قبل وزارة الشباب والرياضة بجدول زمني بموعد استئناف الاعمال للبدء في إنشاء الملعب السباعي لمركز شباب قرنفيل محافظة القليوبية.

اما بالنسبة لموضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الطوخي القصبي، بشأن عدم قيام وزارتي الإسكان والشباب والرياضة باتخاذ الإجراءات القانونية بنقل ملكية الأرض المقام عليها نادي العبور الرياضي بمدينة العبور بمحافظة القليوبية بنظام نقل الأصول من وزارة الإسكان لوزارة الشباب والرياضة.

فقد أفاد الدكتور/ إيهاب الإبياري مدير عام المنشآت الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، بأنه تم مخاطبة رئاسة مجلس الوزراء أكثر من مرة لاستكمال العرض على رئاسة الجمهورية لنقل أصول قطعة الأرض وذلك بعد طلب وزارة الإسكان بموافاتهم بموافقة رئاسة الجمهورية ولكن لم نوافي بالرد حتى تاريخه.

وبناء على ما دار من مناقشات، أوصت اللجنة بإعداد مذكرة لرئيس مجلس الوزراء بشأن تخصيص قطعة الأرض المقامة عليها نادي العبور الرياضي بنظام نقل الأصول لصالح وزارة الشباب والرياضة، مع سريان حق الانتفاع لحين نقل الأصول.