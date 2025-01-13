أحمد حسن "كوكا" ينضم رسميًا إلى صفوف لوهافر الفرنسي

أعلن نادي لوهافر الفرنسي عن انضمام المهاجم المصري الدولي أحمد حسن "كوكا"، صاحب الـ31 عامًا، إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية، ليصبح إضافة قوية للفريق الذي يسعى لتعزيز خط هجومه في المرحلة المقبلة.

مسيرة كروية حافلة بالتنقل والنجاح

أحمد حسن "كوكا"، الذي بدأ مسيرته الاحترافية مع نادي ريو آفي البرتغالي في عام 2012، تألق تحت قيادة المدرب نونو إسبيريتو سانتو، الذي يدرب حاليًا فريق نوتنجهام فورست الإنجليزي.

منذ ذلك الحين، استمرت رحلته الاحترافية في البرتغال مع ناديي ريو آفي وبراغا، ثم انتقل إلى تركيا حيث لعب لأندية كونياسبور وألانياسبور، ومن ثم إلى اليونان مع أولمبياكوس.

على مدار مسيرته، حصد "كوكا" العديد من الألقاب والإنجازات، أبرزها الفوز بالدوري والكأس مع أولمبياكوس في اليونان، بالإضافة إلى كأس البرتغال مع براجا. كما يتمتع بخبرة واسعة في المنافسات القارية مثل الدوري الأوروبي، حيث ترك بصمته بتسجيل أهداف حاسمة.

أهداف وطموحات مع لوهافر

يسعى أحمد حسن لتحقيق النجاح مع لوهافر والمساهمة في تحسين أداء الفريق خلال الفترة المقبلة، سواء بتسجيل الأهداف أو بصناعة اللعب لزملائه.