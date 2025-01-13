الوباء الرباعي يجتاح بريطانيا.. تعرف على الفرق بين الأمراض الأربعة

تتزايد المخاوف من الأمراض الموسمية التي تصاحب انخفاض درجات الحرارة، حيث يصبح الجسم أكثر عرضة للإصابة بالفيروسات والبكتيريا، وتعد هذه الأمراض، مثل الإنفلونزا، ونزلات البرد، والتهابات الجهاز التنفسي، مصدر قلق صحي كبير لما تسببه من أعباء على الأفراد والنظام الصحي على حد سواء، بالإضافة إلى تأثيراتها المباشرة على الصحة، فإنها قد تؤدي إلى مضاعفات خطيرة لدى الفئات الأكثر ضعفًا مثل الأطفال وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

في ظل هذه التحديات، يصبح الوعي بالوقاية، مثل التطعيمات والنظافة الشخصية، أمرًا بالغ الأهمية لتقليل انتشار العدوى وحماية الصحة العامة.

وتشهد المملكة المتحدة موجة جديدة من التحديات الصحية أُطلق عليها "الوباء الرباعي"، وهو مصطلح يصف انتشار أربعة أمراض رئيسية: فيروس كوفيد-19، الإنفلونزا، نوروفيروس (الفيروس المعوي)، وفيروس الجهاز التنفسي المخلوي (RSV)، فهذه الأمراض لا تؤثر فقط على صحة الأفراد، بل تضع ضغوطًا كبيرة على النظام الصحي، حيث ارتفعت معدلات دخول المستشفيات بشكل مقلق، وقد ظهر مصطلح "الوباء الرباعي" في أكتوبر الماضي بالتزامن مع تحذيرات من موجة أمراض شتوية قادمة، ووفقًا للتقارير، فقد شهدت المستشفيات ازدحامًا غير مسبوق في أقسام الطوارئ، ما دفع بعض المرافق الصحية لإعلان حالة الطوارئ.

الإنفلونزا: عدو مألوف بخطر متزايد



رغم أن الإنفلونزا مرض موسمي مألوف، فإنها تُعد سببًا رئيسيًا للوفيات، وتفقد المملكة المتحدة حوالي 15,000 شخص سنويًا بسبب الإنفلونزا، وفي شتاء 2022، كانت هناك وفاة يومية تقريبًا نتيجة لهذا الفيروس، وقد تضاعفت الحالات هذا العام مع تسجيل أكثر من 5,000 حالة دخول للمستشفيات في أسبوع واحد.

كيف تميز بين الإنفلونزا ونزلات البرد؟



تتميز الإنفلونزا بأعراض مثل الحمى، قشعريرة، وآلام في الجسم، مع تفاقم الأعراض خلال يوم أو يومين، ولكن إذا استمرت الأعراض لأكثر من عشرة أيام أو ظهرت أعراض خطيرة، يُنصح بالتواصل الفوري مع الطبيب.

نوروفيروس: إنفلونزا المعدة المزعجة



نوروفيروس، المعروف بـ"إنفلونزا المعدة"، يسبب الإسهال والقيء الشديد، ويمكن أن ينتشر بسهولة بسبب مقاومته العالية للظروف البيئية

فيروس كوفيد-19: خطر مستمر



رغم مرور خمس سنوات على ظهوره، لا يزال كوفيد-19 يشكل تهديدًا للفئات الأكثر ضعفًا، وأظهرت التقارير مؤخرًا زيادة في حالات دخول المستشفيات بسبب الفيروس.

الفيروس المخلوي التنفسي (RSV): تهديد للأطفال والضعفاء



RSV يهاجم الجهاز التنفسي، ويُعتبر السبب الرئيسي لدخول الأطفال تحت سن الخامسة إلى المستشفى، أما بالنسبة للبالغين، يكون خطر الإصابة أكبر لدى أصحاب المناعة الضعيفة.