زراعة الشيوخ: التعليم الفني العمود الفقري لنهضة أي صناعة

قال النائب جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، إن التعليم هو أهم شيء لتقدم الأمم، لأنه يتولى بناء الشخصية وينمي المهارات الشخصية في الإنسان؛ مشيرًا إلى أن التقدم الكبير في اليابان سببه في المقام الأول هو التعليم.

وأضاف "أبو الفتوح"، خلال حواره مع الإعلامية شيماء الكومي ببرنامج "حوار"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن تايوان هي جزيرة صغيرة واستطاعت أن تحقق نهضة كبير وتصدر بـ800 مليار دولار، مشيرًا إلى أن أحد أسباب التقدم الذي حدث في تايوان هو الاهتمام بالتعليم الفني الذي يعد العمود الفقري لنهضة أي صناعة.

ولفت إلى أن التعليم مؤثر جدًا في اقتصاد ونمو أي دولة؛ مُشيرًا إلى أن الموارد البشرية المتعلمة والثقة قادرة على تحويل أي أمة إلى أمة متقدمة، فالاستثمار في الموارد البشرية هو أهم أنواع الاستثمار.