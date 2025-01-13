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الإثنين 13 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

زراعة الشيوخ: التعليم الفني العمود الفقري لنهضة أي صناعة

النائب جمال أبو الفتوح
النائب جمال أبو الفتوح
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قال النائب جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، إن التعليم هو أهم شيء لتقدم الأمم، لأنه يتولى بناء الشخصية وينمي المهارات الشخصية في الإنسان؛ مشيرًا إلى أن التقدم الكبير في اليابان سببه في المقام الأول هو التعليم.

وأضاف "أبو الفتوح"، خلال حواره مع الإعلامية شيماء الكومي ببرنامج "حوار"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن تايوان هي جزيرة صغيرة واستطاعت أن تحقق نهضة كبير وتصدر بـ800 مليار دولار،  مشيرًا إلى أن أحد أسباب التقدم الذي حدث في تايوان هو الاهتمام بالتعليم الفني الذي  يعد العمود الفقري لنهضة أي صناعة.

ولفت إلى أن التعليم مؤثر جدًا في اقتصاد ونمو أي دولة؛ مُشيرًا إلى أن الموارد البشرية المتعلمة والثقة قادرة على تحويل أي أمة إلى أمة متقدمة، فالاستثمار في الموارد البشرية هو أهم أنواع الاستثمار.

النائب جمال ابو الفتوح لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ التعليم