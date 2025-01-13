التحفظ على 3 سيارات وإصابة 5 أشخاص بحادث تصادم الأوتوستراد

بدأت نيابة المعادى الجزئية، التحقيق في واقعة إصابة 5 أشخاص، في حادث تصادم، وقع بين ثلاث سيارات، في طريق الاوتوستراد، وأمرت بالاستعلام عن الحالة الصحيه لمصابي الحادث، وحصر عدد المصابين، وتفريغ كاميرات المراقبة.

كما أمرت بالتحفظ علي السيارات وفحصها لبيان سبب الحادث، وندب خبراء من الأدلة الجنائية والمعمل الفني لفحص مكان الحادث، وطلبت تحريات المباحث.

وتلقت غرفة عمليات المرور بلاغاً يفيد بوقوع حادث مرورى على محور الأوتوستراد، اتجاه المعادي وووقع مصابين جراء الحادث وزحام مرورى .

وبالانتقال والفحص تبين وقوع حادث تصادم بين 3 سيارات « سيارة نقل - سيارة ميكروباص - سيارة ملاكي»، وقامت سيارات الإسعاف بنقل المصابين الى المستشفى ، وتم اتخاذ الاجراءات اللازمه نحو الواقعة ورفع آثار الحادث.