رئيس حي غرب بالإسكندرية تشهد سوق اليوم الواحد ببشاير الخير

شهدت المهندسة زينب السيد رئيس حي غرب، اليوم الأول لسوق اليوم الواحد والذي يتم اقامته علي مدار يومي الاثنين والثلاثاء من كل أسبوع، ببشاير الخير ١ ، ٢ بكرموز بجوار عمارة ٦ أ، وذلك بحضور سكرتير عام الحي والعميد مدير أمن بشاير الخير.

هذا وقد اشتمل السوق علي عدد ٢٤ منفذ لبيع السلع الأساسية واللحوم والدواجن والاسماك والخضروات والفاكهة وذلك لتسهيل وصول المنتجات مباشرة الي المستهلك بأسعار مخفضة.

هذا وقد شهد السوق اقبال كبير من المواطنين وأثنت رئيس الحي علي جودة السلع المقدمة للمواطنين، وذلك وفقاً لتوجيهات الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، وفي إطار مبادرة أسواق اليوم الواحد والاهتمام بمناطق التطوير الحضاري.

كما تفقدت رئيس الحي سيارة خدمات المركز التكنولوجي المتنقل وخدمات الفرق الطبية للمبادرة الرئاسية ١٠٠ مليون صحة، كما تم الكشف والتحاليل المجانية للمواطنين المترددين علي السوق فضلا عن خدمات شركة مياه الشرب والتوعية بأهمية الحفاظ علي المياه وترشيد الاستهلاك.

جاء ذلك بوجود مديري ومسئولي تموين غرب والمتابعة الميدانية واشغال الطريق والوحدة الإدارية ببشاير الخير والكهرباء والعلاقات العامة بالحي.