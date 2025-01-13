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الإثنين 13 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

التعليم العالي: لدينا 140 ألف عضو هيئة تدريس

عادل عبد الغفار
عادل عبد الغفار
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أكد عادل عبد الغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، على اهتمام الوزارة بتكثيف الاستفادة من الأساتذة الجامعيين أصحاب الخبرات في الجامعات الأهلية والتكنولوجية.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد «يتم الاستفادة من الأساتذة الجامعيين في هذه الجامعات إذا كان مؤهلاتهم العملي تسمح بذلك».

وتابع «تم إتاحة دور بحثي كبير للشركات التكنولوجية في الجامعات وتوظيف البحث العالمي»
وأضاف أن عدد أساتذة الجامعات في مصر بلغ نحو 140 ألف عضو هيئة تدريس في مختلف المجالات بمختلف جامعات ومعاهد مصر، موضحا أن الطفرة في الجامعات مستمرة .
وأوضح أن الجامعات التكتولوجية تكون في ذات المنطقة الجغرافية القريبة من المصانع حتى يتمكن الطالب من التدريب على أرض الواقع.
https://www.youtube.com/watch?v=-v5QVTouUv0

عادل عبد الغفار التعليم العالي الجامعات الأهلية