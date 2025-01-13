الأهلي يودع بيرسي تاو: ستظل دائما فردا من عائلتنا

ودع النادي الأهلي لاعبه الجنوب أفريقي بيرسي تاو ونشر منشور عبر حسابه الرسمي على فيسبوك وعلق عليها قائلا: “شكرا لك الملك بيرسي، ستظل دائما فرد من عائلتنا”.

وأعلن قبل قليل نادي قطر القطري، التعاقد الرسمي مع الجنوب أفريقي بيرسي تاو، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، لدعم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وكان النادي الأهلي اتفق مع اللاعب على الرحيل في يناير الجاري إلى نادي قطر القطري، ليزامل أحمد عبد القادر الذي انتقل قبله في مطلع الصيف الجاري.

ومن المقرر أن يضم النادي القطري الجنوب إفريقي بيرسي تاو إلى قائمته، بدلا من البرازيلي كارلينيوس.