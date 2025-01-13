زراعة الشيوخ: مصر الأولى عالميًا في إنتاج الموالح

قال النائب جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، إن مصر الأولى عالميًا في إنتاج وتصدير الموالح بإجمالي 2.2 مليون طن، وتصدر محصول البطاطس لكافة دولة العالم، وصدرت نصف مليون طن من البصل العام الماضي، بالإضافة للعنب والمانجو والطماطم.

وأضاف "أبو الفتوح"، في تصريحات تليفزيونية، أن التصنيع الزراعي يضف للمنتج الزراعي قيمة مضافة، ويجعله متوفرا طوال العام، وهذا يحافظ على الأمن الغذائي، ويزيد من التصدير، وبالتالي إدخال عملة صعبة للدولة المصرية.

ولفت إلى أن هناك الكثير من الصناعات القائمة على الزراعة، والدولة تساعد الشركات على التصنيع الزراعي من خلال الدعم المقدم من قبل وزارة المالية لتصدير المنتجات الزراعية لمساعدته على المنافسة في الخارج.