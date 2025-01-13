طارق سعدة: أصدرنا ميثاق شرف إعلامي نُباهي به العالم.. «وهذا موقفنا من الانتخابات»

صرح طارق سعدة، نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، بأن نقابة الإعلاميين أصدرت ميثاقًا للشرف الإعلامي تُباهي به العالم، مشيرًا إلى أنه تم الاستعانة خلاله بميثاق الأمم المتحدة للشرف الإعلامي.

وقال طارق سعدة، خلال لقاء مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، مقدمة برنامج «صالة التحرير»، عبر قناة «صدى البلد»: «أول ما أُنشئت نقابة الإعلاميين في 2016 نحن اصطدمنا بحالة من الفوضى في الإعلام منذ عام 2011».

وأضاف قائلًا: «عملنا في أكثر من اتجاه، والمحور الأول كان هو أرشفة العاملين بالإعلام وفقًا لقوانين النقابة سواء وسائل الإعلام المرئية أو المسموعة، ومن لا ينطبق عليه شروط القيد يتقدم بطلب للحصول على تصريح لمزاولة المهنة مثل لاعب كرة يعمل كإعلامي».

وتابع سعدة: «قمنا بالاستعانة بميثاق الأمم المتحدة للشرف الإعلامي، الصادر عن المنظمة الأممية، وهو ميثاق محترم للغاية، وكذلك هناك ميثاق شرف إعلامي في جامعة الدول العربية، وكذلك ميثاق الشرف الإعلامي في دول مثل أمريكا وفرنسا قمنا بالاستعانة بهم أيضًا».

وأكد قائلًا: «أصدرنا ميثاق شرف إعلامي نُباهي به العالم»، مشيرًا إلى أنه في ميثاق الشرف الإعلامي، الذي تم إصداره، لا يجب أن يتخطى العمل الإعلامي مقدرات الأمن القومي في البلاد، ولا يوجد أي دولة تسمح بذلك.

وأردف نقيب الإعلاميين: «ممنوع كذلك ازدراء الأديان أو التمييز على أساس الدين أو العرق».

وفي سياق آخر، تحدث سعدة عن أن آخر شيء تفكر فيه نقابة الإعلاميين هو العقاب، مضيفًا: «نحن نعمل على توفير المناخ المناسب للعمل الإعلامي وخلق بيئة عمل بحرية».

وحول إجراء انتخابات خاصة بنقابة الإعلاميين، قال سعدة: «فيما يخص الانتخابات نحن تحت أمر الزملاء والدولة، ووقت ما يتم طلب إجراء الانتخابات نحن مستعدون لتنظيمها في أي وقت».