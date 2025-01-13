محلل سياسي: الجيش اللبناني يحظى بدعم دولي وعربي وأدى واجباته في الجنوب

أكد الكاتب الصحفي والمحلل السياسي وجدي العريضي، خلال لقاء من بيروت، أن الجيش اللبناني أظهر كفاءته القتالية واللوجستية في حربه ضد الإرهاب في جرود البقاع، حيث نجح في طرد الإرهابيين، مشيرًا إلى أن الجيش قدم تضحيات كبيرة وسقط منه شهداء أثناء تأدية واجباته الوطنية، خاصة في الجنوب اللبناني.

وأضاف العريضي، خلال حديثه مع الإعلامية مارينا المصري، في برنامج «مطروح للنقاش» عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»: «عندما يكون هناك اتفاق وغطاء دولي، يجب أن يكون الجيش اللبناني هو الجهة الوحيدة المسؤولة عن المراقبة والمواكبة، كما هو الحال الآن. الجيش اللبناني يحظى بدعم دولي وعربي كبير، بالإضافة إلى دورات تدريبية متقدمة لعناصره، مما يُعزز من جاهزيته وقدرته على مواصلة مهمته كضامن للسلم الأهلي داخليًا وعلى الحدود أيضًا».

وتابع العريضي: «هناك من يشكك في قدرة الجيش اللبناني على مواجهة إسرائيل، لكن يجب أن نتذكر أن إسرائيل اجتاحت الجنوب اللبناني ودمّرته ووصلت حتى إلى سوريا، أين كان نظام الأسد وإيران من حماية الجيش السوري حينها؟».

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة قد تحمل تغيرات كبيرة مع وصول الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إلى الحكم، مما قد يؤثر على الأوضاع في المنطقة ويعيد تشكيل المشهد السياسي.



