أطعمة تعزز المناعة وتمنح الدفء في الشتاء.. تعرف عليها

يُعد النظام الغذائي المتوازن في الشتاء من الأهم العوامل لتعزيز صحة الجسم ومكافحة الأمراض المرتبطة بهذه الفترة من العام، وقد أصدرت وزارة الصحة والسكان عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك قائمة بالأطعمة التي تمنح الجسم الدفء وتعزز المناعة، خاصة في فصل يعاني فيه العديد من الأشخاص من الأمراض التنفسية والانخفاض الحاد في درجات الحرارة، وووفقًا لما ذكرته الوزارة، هناك مجموعة من الأطعمة التي تساعد في تعزيز الدفاعات المناعية للجسم وتقيه من أمراض الشتاء المختلفة، بالإضافة إلى الشعور بالدفء في الأجواء الباردة.

أطعمة الوقاية: الخضروات والفواكه

تعتبر الخضروات والفواكه من أهم الأطعمة التي تساهم في تعزيز الجهاز المناعي وحمايته من الأمراض، خاصة تلك التي تصيب الجهاز التنفسي في فصل الشتاء، فهي غنية بالفيتامينات والمعادن التي تساهم في تقوية الجسم ضد العدوى.

فيتامين A: الجزر والقرع والخضروات الورقية

أشارت وزارة الصحة إلى أهمية فيتامين A في تقوية المناعة، حيث يمكن الحصول عليه من خلال تناول الجزر، القرع، والخضروات الورقية مثل السبانخ والكرنب، فذه الأطعمة تحتوي على مضادات أكسدة تحسن من صحة الجلد والرؤية، كما تساهم في تعزيز قدرة الجسم على مقاومة الأمراض.

فيتامين C: الجوافة والبرتقال والليمون والفلفل الأخضر والطماطم

يعد فيتامين C من الفيتامينات الضرورية لتعزيز المناعة في فصل الشتاء، وأوضحت الوزارة أن تناول الجوافة، البرتقال، الليمون، الفلفل الأخضر، والطماطم، يمكن أن يساهم بشكل فعال في تقوية الجهاز المناعي، بالإضافة إلى محاربة نزلات البرد والإنفلونزا.

الزنك: البقوليات والخضروات الورقية الداكنة

يعتبر الزنك من العناصر الغذائية الهامة لدعم صحة الجهاز المناعي، ويُفضل تناول البقوليات مثل الفول والعدس، والخضروات الورقية الداكنة مثل السبانخ والجرجير، والتي تحتوي على مستويات عالية من الزنك، مما يساعد في تقوية المناعة.

فيتامين D: منتجات الألبان والأسماك

وأخيرًا، أكدت الوزارة على أهمية فيتامين D في تعزيز المناعة، حيث يمكن الحصول عليه من خلال تناول منتجات الألبان مثل الحليب والجبن، بالإضافة إلى الأسماك مثل السلمون والتونة، التي تحتوي على نسب عالية من هذا الفيتامين الضروري لصحة العظام والمناعة.