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الإثنين 13 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

جريدة البوابة

اقرأ غدًا في «البوابة».. وقف إطلاق النار في غزة "على الأبواب".. تقدم في مفاوضات تبادل الأسرى بين تل أبيب وحماس

جريدة البوابة
جريدة البوابة
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تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة «البوابة» الصادر بتاريخ الثلاثاء 13 يناير 2025، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

السيسي يوجه بمعالجة نقص الكفاءات الأكاديمية ومنع تسربها للخارج
إيلاء أهمية لتخصصات الذكاء الاصطناعي والرقمنة والتكنولوجيا بالجامعات المصرية
وقف إطلاق النار في غزة "على الأبواب".. تقدم في مفاوضات تبادل الأسرى بين تل أبيب وحماس
غارات إسرائيلية تستهدف بعلبك وسط توتر متصاعد مع حزب الله
جيش الاحتلال يعلن استهداف مواقع عسكرية وطرق تهريب للأسلحة جنوب لبنان
داليا عبد الرحيم تكشف في "الضفة الأخرى": "ترامب" يواجه مشهدًا مُعقدًا في الشرق الأوسط
الجميع يراهن على نجاح الرئيس عون
نواف سلام رئيسًا لحكومة لبنان

السيسي الذكاء الاصطناعي وقف اطلاق النار غزة حماس ترامب