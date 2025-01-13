وكيل زراعة الشيوخ: التوسع في التصنيع الزراعي ضرورة ملحة

قال النائب جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، إن الدولة خصصت 30 مليار جنيه لدعم الصناعة بشكل عام، مشيرًا إلى أن قطاع التصنيع الزراعي سيحصل على جزأ كبير من هذه المبادرة.

وأضاف "أبو الفتوح"، أن التصنيع الزراعي هو عملية تحويل المنتج الزراعي لتحويله لسلعة مصنعة خلال فترة زمنية صغيرة، وهذا يضيف للمحصول الزراعي قيمة مضافة، ويمكن الدولة من توفير المحاصيل الزراعية طوال العام.

ولفت إلى أن المحاصيل الزراعية مثل البامية تنتج في وقت محدد من العام، ويكون الإنتاج خلال هذه الفترة كبير ويزيد عن الطلب، وتباع بأسعار متدنية، ولذلك هناك ضرروة للتوسع في التصنيع الزراعية للحفاظ على المحاصيل الزراعية.