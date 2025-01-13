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الإثنين 13 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

تقارير: كوريا الشمالية تتورط في الحرب الأوكرانية.. وزيلينسكي يفصح عن عرض لتبادل الأسرى

تورط كوريا الشمالية
تورط كوريا الشمالية في دعم روسيا
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تتزايد الأدلة تدريجيًا على تورط قوات من كوريا الشمالية في الحرب الأوكرانية إلى جانب القوات الروسية، وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن الجيش الأوكراني تمكن من أسر جنديين من كوريا الشمالية خلال عمليات عسكرية في منطقة كورسك الروسية، التي تخضع حاليًا لسيطرة القوات الأوكرانية.

وعرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرًا تليفزيونيًا بعنوان: "تورط كوريا الشمالية في دعم روسيا.. وزيلينسكي يعرض صفقة لتبادل الأسرى"، فقد أبدى زيلينسكي استعداده لتسليم الجنديين الكوريين الشماليين مقابل إطلاق سراح أسرى حرب أوكرانيين لدى روسيا.

في السياق ذاته، أكدت الاستخبارات الكورية الجنوبية في بيان رسمي أسر الجنديين، مشيرة إلى أنها تعمل بالتنسيق مع وكالة الاستخبارات الأوكرانية بشأن هذه القضية.

وذكر التقرير أن كلاً من الجانب الروسي والكوري الشمالي التزما الصمت حيال تصريحات الإعلام الأوكراني عن أسر الجنديين، ومع ذلك، يُذكر أن موسكو وبيونج يانج وقعتا معاهدة دفاع مشترك قبل عدة أشهر، تنص على تقديم المساعدة العسكرية الفورية في حال تعرض أي من البلدين لهجوم مسلح من طرف دولة أخرى.


 

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