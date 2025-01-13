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الإثنين 13 يناير 2025
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

اتحاد الكرة يخطر سيراميكا بتغيير ملعب مباراته أمام الطلائع

سيراميكا كليوباترا
سيراميكا كليوباترا
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تلقى نادي سيراميكا كليوباترا، إخطارا رسميا من اتحاد الكرة المصري، يفيده خلاله بتغيير ملعب مباراة الفريق أمام طلائع الجيش، في دور الـ16 من بطولة كأس مصر.

وبحسب خطاب اتحاد الكرة، فقد تقرر نقل المباراة إلى ستاد القاهرة الدولي بدلًا من ستاد المقاولون العرب.

تقام المباراة يوم الجمعة الموافق ١٧ يناير في تمام الثانية والنصف ظهرًا، وذكر اتحاد الكرة في خطابه، أنه في حالة انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل يتم لعب وقت إضافي، وفي حالة استمرار التعادل يتم اللجوء إلى ركلات الترجيح.

كان فريق سيراميكا كليوباترا تأهل إلى دور الـ16 بعدما فاز على لاقيينا بنتيجة 3/0 في دور الـ16 من البطولة.

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