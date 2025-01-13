وزير البترول يشارك فى افتتاح مؤتمر ومعرض "اكتفاء" بالسعودية

زار المهندس كريم بدوى – وزير البترول والثروة المعدنية المملكة العربية السعودية، لحضور افتتاح فعاليات مؤتمر ومعرض "اكتفاء" والذي عقد في مدينة الدمام ونظمته شركة أرامكو السعودية.

شارك في فعاليات المؤتمر نخبة من وزراء المملكة السعودية بجانب عدد من القياديين التنفيذيين في كبري الشركات العالمية والمستثمرين والموردين. عقد المؤتمر تحت عنوان "توفير نظام ايكولوجي للفرص المتاحة" وذلك لتعزيز كفاءة وقيمة سلسلة الإمداد وعرض أحدث التكنولوجيات المتعلقة بضمان قطاع طاقة متنوع ومستدام بقدرات تنافسية عالمية.



وخلال الافتتاح ألقي المهندس أمين الناصر – رئيس شركة أرامكو السعودية كلمة ترحيبية وأكد على أهمية المؤتمر لتحقيق النفع لجميع المشاركين وزيادة الاستثمار داخل المملكة، كما أشار إلى سعادته بتطوير برنامج "اكتفاء" على مدار العشر سنوات الماضية حيث أصبح منصة ليس فقط لتوطين الصناعة والخدمات وإنما للابتكار وتنمية الشراكات وتطوير الأفكار التي تؤثر بشكل إيجابي وملموس على الاقتصاد وتعمل على تحقيق رؤية المملكة 2030، وحث على زيادة التعاون والعمل الجماعي للوصول إلى آفاق جديدة وضمان الاستدامة والنمو.



كما ألقى الامير عبدالعزيز بن سلمان آل سعود وزير الطاقة السعودي عرض توضيحي لرؤية قطاع الطاقة والركائز الأساسية لها والتي تتضمن العناصر التقنية من زيادة إنتاج بجانب المحفزات المهمة مثل تطوير العنصر البشري والإبتكار والتحول الرقمي التي تساهم في تطوير القطاع وضمان التقدم المستمر، كما أوضح أهم المشروعات في مجالات الغاز والبتروكيماويات الجارية في القطاع وأشار إلى الدور المهم الذي يلعبه برنامج "إكتفاء" في دعم جهود التعاون داخل القطاع وجذب المزيد من الاستثمارات عن طريق مساعدة الشركات على بدء أعمالها داخل المملكة العربية السعودية لتحقيق نقلة نوعية في مجال توطين الصناعات والتقنيات. كما أوصي بأهمية التعاون بين الحكومات وشركات القطاع الخاص لتخطي التحديات العالمية الراهنة وتسريع الجهود المبذولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

الوزير يبحث مع رئيس شركة أرامكو السعودية تعظيم الشراكة مع شركات البترول المصرية

على هامش مشاركته في مؤتمر ومعرض "اكتفاء" الذي تستضيفه مدينة الدمام بالسعودية ، عقد المهندس كريم بدوى – وزير البترول والثروة المعدنية اجتماعاً مع المهندس أمين الناصر – رئيس شركة أرامكو السعودية بحضور ياسر مفتي، النائب التنفيذي للرئيس في قطاع الأعمال للمنتجات والعملاء في أرامكو ، والمهندس معتز عاطف وكيل الوزارة لشئون مكتب الوزير والمكتب الفني والمتحدث الرسمي للوزارة ، حيث تم في بداية الاجتماع التأكيد على العلاقة الإستراتيجية بين شركة أرامكو وشركات القطاع المصرية ، واستعرض المهندس كريم بدوي خطة مصر المستقبلية في مجال الطاقة في ظل الإصلاحات الحالية والمتركزة على ستة محاور أساسية لتخطى التحديات العالمية الراهنة ، كما عرض الفرص الاستثمارية الواعدة التي يتمتع بها القطاع وما تم اتخاذه من إجراءات لتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار عبر سلسلة القيمة المضافة للقطاع.

وأكد الطرفان خلال الاجتماع على أهمية التعاون المتبادل في مجال الطاقة وزيادة المشروعات المشتركة بين شركة أرامكو والشركات المصرية ، مما يعود بالنفع على الجميع. وتأتى هذه الجهود فى إطار استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية الرامية إلى تعزيز التعاون مع الشركات العالمية وجذب المزيد من الاستثمارات، بهدف زيادة معدلات الإنتاج وتعظيم القيمة المضافة للموارد والبنية التحتية التى تمتلكها مصر.