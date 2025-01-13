سيراميكا يحصل على توقيع لاعب الزمالك

حصل نادي سيراميكا كليوباترا على توقيع أحمد رفاعي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الجارية، تمهيدا لضمه إلى صفوف الفريق خلال الساعات القليلة المقبلة.

وكان الزمالك قد أتم الاتفاق مع أحمد رفاعي لتسجيله ضمن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الحالية، لكن عدم قدرة النادي على تسجيل اللاعبين الجدد نتيجة العقوبات المفروضة حال دون إتمام العملية.

وقرر اللاعب التوقيع على عقود الانتقال إلى نادي سيراميكا كليوباترا، وهو ما حدث بالفعل، ويستعد سيراميكا لقيد اللاعب ضمن صفوفه في الساعات القليلة المقبلة.