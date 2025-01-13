خلال ساعات.. قمر الذئب 2025 يصل إلى ذروته.. سبب التسمية ومعلومات عنه

مع بداية العام الجديد، يستعد عشاق الظواهر الفلكية لاستقبال "قمر الذئب"، أول قمر مكتمل في عام 2025، وتحدث هذه الظاهرة السماوية، اليوم، الاثنين 13 يناير، ويعد “قمر الذئب” من أبرز الظواهر الفلكية التي ينتظرها العديد من المهتمين بمراقبة السماء، وفقًا لوكالة ناسا، كما أنه فرصة رائعة للتأمل في جمال الفضاء والاستمتاع بمشاهدة الكواكب المرافقة له.

متى سيحدث "قمر الذئب"؟

سيصل "قمر الذئب" إلى ذروته يوم 13 يناير 2025 في تمام الساعة 05:27 مساءً بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية، وأوضحت وكالة ناسا أن القمر سيظهر مكتملًا لمدة ثلاثة أيام تقريبًا، بدءًا من مساء الأحد 12 يناير وحتى صباح الأربعاء 15 يناير، ما يوفر نافذة زمنية مثالية للاستمتاع بمشاهدته في سماء الليل.

لماذا سُمي "قمر الذئب"؟

يعود اسم "قمر الذئب" إلى تقويم "The Old Farmer's Almanac" الذي ظهر في ثلاثينيات القرن العشرين، حيث أطلق عليه هذا الاسم بسبب زيادة احتمالية سماع عواء الذئاب في هذه الفترة من العام، وفقًا لما نشرته شبكة "إيه بي سي نيوز"، وكان هذا الصوت جزءًا من التراث الشعبي الذي ارتبط بهذا البدر الشتوي البارد، حيث كانت الذئاب تعوي في فترات اكتمال القمر، مما جعلها جزءًا من الأساطير الشعبية.

أسماء أخرى لقمر يناير

يُعرف "قمر الذئب" في بعض الثقافات بعدة أسماء أخرى تعكس البرودة القارسة التي تميز هذا الموسم، ومنها:

- "القمر البارد" (كري).

- "القمر المتفجر من الصقيع" (كري).

- "القمر المتجمد" (ألجونكوين).

- "القمر الشديد" (داكوتا).

- "قمر التحية" (أبيناكي الغربية).

ووفقًا لإبراهيم الجروان، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك وعضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، فإن ظاهرة "قمر الذئب" تشير إلى اكتمال القمر لأول مرة في السنة، ويعود سبب تسميته إلى تقويم زراعي قديم كان يعتمد عليه مزارعو أمريكا الشمالية، ففي هذا التقويم، كان القمر المكتمل في شهر يناير يُسمى "قمر الذئب"، وذلك بسبب السلوك النشط للذئاب خلال هذه الفترة من العام، فقد كانت الذئاب تعوي بشكل مكثف في هذه الأيام، وهو ما كان يلاحظه المزارعون القدامى الذين استندوا إلى تلك الظاهرة لتسمية القمر بهذا الاسم.

وفيما يخص توقيت ظاهرة "قمر الذئب"، أوضح الجروان أن القمر سيصل إلى ذروة اكتماله في تمام الساعة 22:27 بتوقيت جرينتش، وفي تلك اللحظة، سيبلغ القمر ذروة سطوعه بقدر -12.5، مما يجعل السماء مضيئة بمشهد رائع يُمكن مشاهدته بالعين المجردة، وتعد هذه الظاهرة جزءًا من تراث الفلك الشعبي الذي كان يُعنى بمراقبة الظواهر السماوية وتأثيراتها على الطبيعة وحياة الكائنات، ففي الثقافات القديمة، كان اكتمال القمر في يناير يرتبط بالعديد من الاعتقادات والملاحظات حول سلوك الحيوانات والطبيعة بشكل عام.

ومن الناحية الفلكية، يعتبر اكتمال القمر حدثًا مثيرًا للفضول، حيث يظهر القمر كاملًا في السماء بصورة واضحة ومضيئة، ما يتيح للمراقبين فرصة للاستمتاع بمشاهدته في ظروف استثنائية، ويُعتقد أن الظواهر الفلكية مثل هذه تساهم في تحفيز الاهتمام بعلم الفلك وتشجيع الناس على مراقبة السماء والتعرف على الظواهر الطبيعية التي تحدث فيها.