رويترز: مفاوضات لإطلاق سراح ما يصل إلى 33 محتجزًا في غزة

أفادت وكالة "رويترز"، بأن محادثات وقف إطلاق النار في غزة في مراحلها الأخيرة، من أجل إطلاق سراح ما يصل إلي 33 محتجز.

وكشف مسؤول مطلع على سير المفاوضات لـ "رويترز"، اليوم الاثنين، أن الوسطاء قدموا لإسرائيل وحركة "حماس" نسخة نهائية لمسودة اتفاق يهدف إلى إنهاء الحرب الدائرة في قطاع غزة، بعد تحقيق تقدم ملحوظ في المحادثات عقب منتصف الليل.

من جانبه، أكد وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، أن هناك تقدمًا في المناقشات، مشيرًا إلى أن إسرائيل تسعى جاهدة للوصول إلى اتفاق. وأضاف: "سنكتشف قريبًا ما إذا كان الطرف الآخر يمتلك نفس الرغبة في التوصل إلى حل".

ووفقا لقناة "القاهرة الإخبارية"، صرح جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي الأمريكي، بأن المفاوضات المتعلقة بوقف إطلاق النار في غزة وصلت إلى نقطة محورية، حيث أصبحت المرحلة الحالية حاسمة لتحديد مسار هذه المحادثات.

وأكد أن الجهود تسير بوتيرة مكثفة للتوصل إلى اتفاق في أقرب وقت ممكن، مشيرًا إلى أن الأيام القادمة ستكون حاسمة لمعرفة مدى إمكانية تحقيق هذا الهدف.

وأوضح سوليفان أن الإطار العام الذي يعمل عليه الأطراف المعنية في المفاوضات تم وضعه من قبل الرئيس جو بايدن في منتصف العام الماضي.

وأضاف أن هذا الإطار يهدف إلى تحقيق تسوية مستدامة تحظى بقبول جميع الأطراف، وهو ما يتم العمل عليه حاليًا من خلال التنسيق الوثيق بين مختلف الجهات المشاركة.

وفي خطوة لافتة، كشف مستشار الأمن القومي عن وجود تنسيق مستمر بين إدارة بايدن والإدارة السابقة بقيادة دونالد ترامب فيما يتعلق بجهود التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

وأكد أن هذا التعاون يهدف إلى البناء على الخطوات السابقة لتحقيق تقدم ملموس في ملف غزة، مع التركيز على أهمية تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.