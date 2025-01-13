٨ طوبة في السكنسار حافلا بالأحداث

يحتفل يوم 6 طوبة في السنكسار الكنسي بالعديد من الأحداث الهامة، وتعتبر هذه المناسبة محطة في تقويم الكنيسة، حيث يتم تذكر وتكريم بعض الأعياد والتذكارات الهامة.





1 - عيد الختان المجيد:

في هذا اليوم تحتفل الكنيسة بعيد ختان السيد المسيح، الذي تم في اليوم الثامن من ميلاده وفقًا للناموس اليهودي، ليكمل بذلك الوصية. كما يذكر القديس بولس في رسالته إلى أهل رومية: “وأقول إن يسوع المسيح قد صار خادم الختان من أجل صدق الله، حتى يثبت مواعيد الآباء” (رومية 15: 8). وبعدما أكمل المسيح الختان الجسدي، أعطانا علامة العهد الجديد من خلال المعمودية، كما يقول القديس بولس في رسالته إلى أهل كولوسي: “وبِهِ خُتِنتم ختانًا غير مصنوع بيد، بخلع جسم خطايا البشرية، بختان المسيح، مدفونين معه في المعمودية” (كولوسي 2: 11-13). في عهد النعمة، نحتفظ بالختان الروحي من خلال التوبة والعيش في البر والقداسة.





2 - تذكار صعود إيليا النبي إلى السماء حياً:

تُحيي الكنيسة في هذا اليوم ذكرى صعود النبي إيليا إلى السماء حيًا. بعد أن أخبره الله بأمر صعوده، سافر مع تلميذه أليشع إلى نهر الأردن، حيث ضرب إيليا المياه بردائه فانشقت المياه. وعندما ظهرت مركبة نار تفصل بينهما، صعد إيليا في العاصفة إلى السماء، بينما كان أليشع يصرخ: “يا أبى، يا أبى، يا مركبة إسرائيل وفرسانها”. ثم أخذ أليشع رداء إيليا الذي سقط عنه وكرر المعجزة. (2 ملوك 2: 1-15)





3 - استشهاد الأربعة أراخنة بإسنا:

في مثل هذا اليوم من عام 303م (19 للشهداء)، استشهد أربعة أراخنة من إسنا وهم أوسافيوس، سامان، هرواج، وباخوش. كانوا من رؤساء إسنا وكتّابها، وقد وقعوا في اضطهاد الوالي إريانوس عندما اعترفوا بإيمانهم بالسيد المسيح. تعرضوا للتعذيب الوحشي، وأخيرًا أمر الوالي بقطع رؤوسهم فنالوا أكاليل الشهادة.





4 - وفاه البابا مركيانوس البطريرك الثامن:

في مثل هذا اليوم من عام 152م، توفي البابا مركيانوس، البطريرك الثامن للكرسي المرقسي. وُلد في الإسكندرية وتعلم بها، ثم أصبح مديرًا لمدرسة الإسكندرية اللاهوتية. تم انتخابه بطريركًا في عام 141م، حيث قدم خدمات روحية عظيمة للشعب، وكان من أبرز ما قام به تشجيع المؤمنين على الصمود أمام الاضطهاد الوثني. بعد عشر سنوات على الكرسي البطريركي، تنيَّح بسلام ودُفن في الكنيسة المرقسية.





5 - وفاه البابا مرقس الثالث البطريرك الثالث والسبعين:

في هذا اليوم من عام 1189م، توفي البابا مرقس الثالث، البطريرك الثالث والسبعون للكرسي المرقسي. كان من أصل سرياني، وقد اشتهر بالطهارة والنسك. تولى البطريركية في عام 1166م في فترة من الاضطرابات التي نشأت بسبب الحروب الصليبية. بعد حكم صلاح الدين الأيوبي، تحسنت أوضاع الأقباط، فقام البابا مرقس بجولة رعوية في أنحاء مصر. تنيَّح بعد 22 عامًا من الخدمة ودُفن بدير القديس مكاريوس ببرية شيهيت.





6 - وفاه البابا غبريال الثالث البطريرك السابع والسبعين:

في مثل هذا اليوم من عام 1271م، توفي البابا غبريال الثالث، البطريرك السابع والسبعون. اشتهر بتدشين الميرون المقدس في كنيسة العذراء المعلقة. تنيَّح بعد فترة قصيرة من البابوية امتدت لسنتين فقط ودُفن في كنيسة الشهيد مرقوريوس أبي سيفين بمصر القديمة.





7 - توفي القديس باسيليوس الكبير:

في هذا اليوم من عام 379م، توفي القديس باسيليوس الكبير، رئيس أساقفة قيصرية الكبادوك. وُلد في 329م، وكان من أبرز الآباء المؤسسين للكنيسة في مجالات اللاهوت والرهبنة. أسس أول دير في منطقة بنطس والكبادوك، وكتب القداس الباسيلي الذي تستعمله الكنيسة القبطية حتى اليوم.





8 - تكريس كنيسة الشهيد إسحاق الدفراوي:

في هذا اليوم أيضًا، تُحيي الكنيسة ذكرى تكريس كنيسة الشهيد إسحاق الدفراوي في بلدة دفرة، حيث أُقيمت الكنيسة في نفس المكان الذي عاش فيه الشهيد، وأظهر الرب العديد من العجائب في هذا المكان.



