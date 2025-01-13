مقتل 5 جنود إسرائيليين جراء انفجار مبنى في بيت حانون

أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، عن مقتل 5 جنود إسرائيليين جراء انفجار وقع في أحد المباني في منطقة بيت حانون شمال قطاع غزة، ما أدى إلى انهيار المبنى بالكامل.

وأوضحت الإذاعة أن 10 جنود آخرين أصيبوا في الحادث، من بينهم 8 إصابات خطيرة، وجنديين آخرين بإصابات متفاوتة بين متوسطة وطفيفة.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي اليوم أن 15 ضابطًا وجنديًا إسرائيليًا قُتلوا منذ بداية العملية البرية في مدينة بيت حانون شمال قطاع غزة الأسبوع الماضي.

وبحسب المصدر نفسه، فإن حصيلة قتلى الجيش الإسرائيلي منذ بدء العملية البرية في شمال قطاع غزة قبل نحو ثلاثة أشهر قد ارتفعت إلى 55 ضابطًا وجنديًا.

أما في إجمالي الخسائر البشرية للجيش الإسرائيلي منذ اندلاع الحرب، فقد أظهرت الأرقام الصادرة عن الإذاعة أن عدد القتلى قد وصل إلى 840 جنديًا وضابطًا، منهم 405 قضوا في المعارك البرية داخل قطاع غزة.