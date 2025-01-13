برلمانية: صعيد مصر يحتاج إلى ضخ فرص استثمارية

أعلنت النائبة نشوى الشريف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقتها على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ١٨٤ لسنة ٢٠٢٤، بشأن الموافقة على اتفاقية تعديل بعض أحكام اتفاقية إنشاء وتشغيل المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.



وأضافت النائبة فى كلمتها أمام الجلسة العامه لمجلس النواب اليوم الأثنين ، أن المنطقة الصناعية الروسية تمثل جزءًا من التعاون المصري الروسي مشددة على ضرورة ان يتم ضخ عدد من هذه الاتفاقيات على صعيد مصر، حيث أن الصعيد في حاجه كبيرة لمثل هذه الاتفاقيات لتوفير فرص عمل وضخ فرص استثمارية.

وأوضحت"الشريف" هذه الاتفاقية مهمه لتعزيز الاستثمارات المشتركة، حيث تهدف الاتفاقية المعدلة إلى تسريع تنفيذ المشروعات وتوسيع الأنشطة الصناعية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما يعزز مكانة مصر كمركز لوجستي وصناعي عالمي.

وأشارت "نائبة التنسيقية" إلى أن الاتفاقية تهدف إلى توسيع القطاعات الصناعية، وشملت التعديلات إدخال صناعات استراتيجية مثل الصناعات التكنولوجية المتقدمة صناعة الآلات والمنتجات الدوائية، بالإضافه إلى أنها تعزز الحوافز الاستثمارية تقديم تسهيلات إضافية للشركات الروسية مثل تخفيض الجمارك والإعفاءات الضريبية لمدة 5 سنوات، وتعمل على إدارة وتطوير البنية التحتية يتضمن الاتفاق تحسين الخدمات اللوجستية والبنية التحتية للموانئ والطرق المحيطة بالمنطقة، وأيضا جذب استثمارات تصل إلى 7 مليارات دولار خلال 10 سنوات.

كما تعمل على توفير 35.000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب المصري ,وترفع نسبة الصادرات المصرية إلى الأسواق الأوروبية والآسيوية بنسبة 15% سنويا ,وتعمل على رفع حجم الإنتاج الصناعي داخل المنطقة بمقدار %50% بحلول عام 2030.

وتابعت "الشريف" فيما يتعلق بالأثر الاقتصادي والتنموي تؤدى إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي الصناعي خاصة في القطاعات الحيوية مثل التكنولوجيا والهندسة وتعزيز الشراكة المصرية الروسية، مما يدعم الاستقرار السياسي والاقتصادي بين البلدين، ونقل التكنولوجيا والمعرفة مايدعم الصناعات المصرية عبر الاستفادة من الخبرات الروسية.