واردات الصين من الفحم تقفز بنسبة 14.4% في العام الماضي

أظهرت بيانات صينية رسمية، اليوم الإثنين، أن انخفاض أسعار الفحم العالمية شجع واردات الصين من الفحم التي قفزت بنسبة 14.4% إلى مستوى قياسي في عام 2024 مقارنة مع عام 2023.

أظهرت بيانات صينية رسمية، اليوم الإثنين، أن انخفاض أسعار الفحم العالمية شجع واردات الصين من الفحم التي قفزت بنسبة 14.4% إلى مستوى قياسي في عام 2024 مقارنة مع عام 2023.

وارتفعت واردات الصين من الفحم إلى 542.7 مليون طن العام الماضي، ارتفاعا من 474.42 مليون طن استوردتها في عام 2023، وذلك وفقا لبيانات الإدارة العامة للجمارك الصينية.

وعزا المحللون الارتفاع في واردات الفحم إلى انخفاض أسعار الفحم المنقولة بحرا على المستوى الدولي، وهو ما فتح الباب أمام التحكم في الواردات للصين.

ومن المتوقع أن يستمر ارتفاع الطلب على الفحم وإنتاجه في الصين هذا العام، ومن المقرر أن يظل الوقود العمود الفقري لنظام الطاقة في البلاد، وفقًا لجمعية نقل وتوزيع الفحم الصينية.

كما من المرجح أن يرتفع إنتاج الفحم الصيني بنحو 1.5% هذا العام مقارنة بعام 2024، وهو ما يمثل الارتفاع السنوي التاسع على التوالي.