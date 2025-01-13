ads
الإثنين 13 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

واردات الصين من الفحم تقفز بنسبة 14.4% في العام الماضي

الصين
الصين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أظهرت بيانات صينية رسمية، اليوم الإثنين، أن انخفاض أسعار الفحم العالمية شجع واردات الصين من الفحم التي قفزت بنسبة 14.4% إلى مستوى قياسي في عام 2024 مقارنة مع عام 2023.

أظهرت بيانات صينية رسمية، اليوم الإثنين، أن انخفاض أسعار الفحم العالمية شجع واردات الصين من الفحم التي قفزت بنسبة 14.4% إلى مستوى قياسي في عام 2024 مقارنة مع عام 2023.

وارتفعت واردات الصين من الفحم إلى 542.7 مليون طن العام الماضي، ارتفاعا من 474.42 مليون طن استوردتها في عام 2023، وذلك وفقا لبيانات الإدارة العامة للجمارك الصينية.

وعزا المحللون الارتفاع في واردات الفحم إلى انخفاض أسعار الفحم المنقولة بحرا على المستوى الدولي، وهو ما فتح الباب أمام التحكم في الواردات للصين.

ومن المتوقع أن يستمر ارتفاع الطلب على الفحم وإنتاجه في الصين هذا العام، ومن المقرر أن يظل الوقود العمود الفقري لنظام الطاقة في البلاد، وفقًا لجمعية نقل وتوزيع الفحم الصينية.

كما من المرجح أن يرتفع إنتاج الفحم الصيني بنحو 1.5% هذا العام مقارنة بعام 2024، وهو ما يمثل الارتفاع السنوي التاسع على التوالي.

 

الفحم الصين الوقود