وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية يتفقد المشروع القومي" كابيتانو مصر"

تفقد اللواء حسين حنفي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، اليوم الاثنين، المشروع القومي كابيتانو مصر، وذلك في ضوء توجيهات وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بضرورة الاهتمام بالرياضة وخاصة لاعبي المشروعات القومية، وتسويق لاعبي المشروعات بكبري الأندية الرياضية، واكتشاف المواهب المصرية الناشئة في مجال كرة القدم،رؤية جديدة لاكتشاف المواهب المصرية الناشئة في مجال كرة القدم،وتعزيز خطة الدولة للارتقاء بالكرة المصرية وزيادة أعداد المصريين المحترفين .

جاء ذلك بحضور شويكار الخطيب مدير الإدارة العامة للرياضة، والدكتور هاني سعيد المدير الفني لكابيتانو الغربية، الذي أكد على المنهجية العلمية الحديثة التى تعتمد عليها الوزارة فى مشروعات اكتشاف الموهوبين على صعيد برامج التدريب والتأهيل الفني والبدني وبرامج التغذية والإعداد النفسي والطبي للاعبين بمراكز التدريب.

ومن جانبه أشار اللواء حسين حنفي، إلى أن الوزارة تسعي لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية لدعم وتنمية المواهب الرياضية في مصر، وتعزيز قاعدة ممارسة الرياضة بين الشباب، وصولاً إلى جيل واعد من الرياضيين يمثلون مصر في المحافل الدولية.

وأضاف أن مشروع كابيتانو مصر استهدف اكتشاف افضل المواهب الناشئة في رياضة كرة القدم بكافة محافظات الجمهورية لتقديم اجيال جديدة من المواهب الي المنتخبات الوطنية والاندية المصرية والعالمية، موضحاً أن اللاعبين بمحافظة الغربية على مستوى عالي من الكفاءة.

وعلى هامش الزيارة تفقد وكيل الوزارة، مركز شباب محلة مرحوم وذلك بحضور الدكتور خالد الشرقاوي مدير إدارة شباب طنطا أول، ورئيس مجلس الإدارة لمركز شباب محلة مرحوم.

وأوصي بضرورة الاهتمام بالملعب وتكثيف الأنشطة والفعاليات داخل مراكز الشباب مما يجعلها مراكز خدمة مجتمعيه .