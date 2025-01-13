غزيرة الأمطار.. أهم المعلومات عن نوة الفيضة الكبرى وسر تسميتها

مع برودة الطقس تتعرض محافظة الإسكندرية لـ 18 نوة منها ما يتأخر ومنها ما يتقدم فى الأيام، لكنها فى كل الأوقات لا تغيب، وذلك ما يؤكده الصياديون، ومن أشدها نوة الفيضة الكبرى التي نقدم أبرز وأهم المعلومات عنها.

نوة الفيضة الكبرى

نوة الفيضة الكبرى

نوة الفيضة الكبري تعد من النوات الاصعب والاشد فى الشتاء على الاسكندريه . وقد تحدد موعدها بهبوبها أمس 12 يناير الجارى اذ تستغرق مدتها 6 ايام اذ يصاحبها فى ذلك أمطار غزيرة وصقيع وريا باردة جدا .

سر تسمية نوة الفيضة الكبرى

تعود تسميتها إلى فيض البحر، إذ أنه يفيض خلالها وهذا الفيض ينتج عنه علو الامواج بشكل كبير يظهر فى قفزة إلى أعلى وهبوب رياح جنوبية غريبة وأمطار غزيرة جدا وصقيع وريا باردة تتسبب فى تشكيل النوة لذلك تعرف بكونها فيضية . من الفيض.

معلومات عن الفيضة الكبرى

تهب النوة على الإسكندرية فى صورة رياح جنوبية غربية مصاحبة لها أمطار غزيرة جدا وعلى ذلك تبدأ فى النصف الاول من شهر يناير من كل عام اذ تستمر حوالى 6 ايام مصحوبة بامطار غزيرة وفيها يفيض البحر اذ يعلو بأمواجه فتتوقف رحلات الصيد وأحيانا قد تسبب اعاقة للملاحة البحرية ويعقبها فى ذلك نوة " الغطاس " اذ تصاحبها أمطار لمدة ثلاثة ايام توصف بكونها متوسطة وأحيانا غزيرة ذلك عن بعض المعلومات.

أثارها

توصف بخطورتها الشديدة اذ تعوق الملاحة والصيد فضلا عن أنها تتسبب فى حوداث الانهيار للمنازل خاصة المناطق القديمة القريبه منها فضلا عن انها تعوق الجمارك ذلك عن الملاحة مما يؤثر على حركة السفن اما بشكل عام فقد تؤدى إلى سقوط الاشجار والاعمدة الكهربائية مما يساهم فى ظهور الحرائق كما يمتد اثرها الى ظهور نوبات من الصقيع تؤثر على الزراعة فضلا عن انها تزيد من مخاطر التعرض لامراض الشتاء كما يمتد أثرها ليلحق أضرار بالبنية التحتية خاصة بالمناطق المنخفضة وعلى ذلك تشمل أضرارها كل من وسط وغرب البلاد .

الاستعدات الخاصة بها

تجلى فى تحضيرات مواجهة تأثيراتها وذلك برفع حالة الطورائ القصوى بإعداد فرق إدراة الازمات والكوراث مع التاكد من كفاءة المعدات الازمة لمجابهة أى تداعيات تنجم عن سؤ الاحوال الجوية وايضا الاستعداد لمخاطر ما يتلق بالبنيه التحتية والابنيه القديمة.

النصائح التى يجب إتباعها

اجمع خبراء الارصاد الجوية على مجموعة من النصائح يجب اتباعها ان ذاك وهى كالاتى: "تجنبا لمخاطر النوة الفيضية الكبري".

أولا: ينصح بتفادى الوقوف بالقرب من المبانى القديمة أو الاشجار المرتفعة لتجنب خطر الانهيار أو السقوط

ثانيا: تجنب التواجد بالمناطق المفتوحة خلال حدوث أمطار غزيرة أو عواصف برقيه

ثالثا: الاتزام بالبقاء بالمنزل وعدم الخروج الا فى حلالت الضرورية ، خاصة خلال ذروة العاصفة

رابعا: التأكد من تأمين النوافذ والممتلكات جيدا لمواجهة الرياح العنيفة

خامسا: الابلاغ الفورى عن أى أضرار أو حالات طارئة للجهات المختصة لاتخاذ اللازم .