أهمية فيتامين د للصحة العامة.. نصائح مهمة لتعويض نقصه

فيتامين د، الذي يُطلق عليه "فيتامين أشعة الشمس"، يلعب دورًا حاسمًا في تعزيز صحة العظام، دعم وظائف المناعة، والحفاظ على الصحة العامة، كما يساهم في تحسين الصحة النفسية، حيث يرتبط نقصه بمجموعة من المشكلات الصحية والعقلية، ومع ذلك، فإن قضاء وقت طويل بعيدًا عن أشعة الشمس يمكن أن يؤدي إلى انخفاض مستويات هذا الفيتامين الحيوي في الجسم، كما أن التعرض المنتظم لأشعة الشمس وتبني عادات صحية يمكن أن يسهم في تعويض نقص فيتامين د.

وتقدم لكم “البوابة نيوز” مجموعة من النصائح التي تساعدك على تعزيز مستويات هذا الفيتامين في جسمك، وفقًا لما تم نشره موقع “news18”.

إدخال فيتامين د في النظام الغذائي

لتحسين مستويات فيتامين د، يُنصح بتناول الأطعمة الغنية به، مثل الأسماك الدهنية (السلمون، التونة، والماكريل)، وصفار البيض، وكبد البقر، والجبن، كما يمكن الاعتماد على الأطعمة المدعمة مثل الحليب المدعم وعصير البرتقال، وإذا كان من الصعب الحصول على كمية كافية من الطعام، يُمكن اللجوء إلى المكملات الغذائية مثل فيتامين د3 (كوليكالسيفيرول) بعد استشارة الطبيب.

التعرض اليومي لأشعة الشمس

يُنصح بالتعرض لضوء الشمس لمدة تتراوح بين 20 إلى 30 دقيقة يوميًا، ويفضل ذلك في ساعات الصباح الباكر لتجنب أضرار الأشعة فوق البنفسجية الضارة، كما أن التعرض المنتظم للشمس يساعد الجسم على إنتاج فيتامين د بشكل طبيعي.

تحسين جودة النوم

روتين النوم المنتظم ضروري للصحة العامة. الالتزام بأوقات ثابتة للنوم والاستيقاظ، والحصول على 7-9 ساعات من النوم يوميًا يعزز الصحة النفسية والجسدية، كما يُنصح بتقليل التعرض للضوء الأزرق في المساء باستخدام إعدادات "الوضع الليلي" أو نظارات حجب الضوء الأزرق.

ممارسة الرياضة في الهواء الطلق

النشاط البدني المنتظم في الهواء الطلق لا يحسن المزاج فقط، بل يدعم أيضًا الإنتاج الطبيعي لفيتامين د، فقضاء 30 دقيقة يوميًا على الأقل في ممارسة الرياضة الخارجية، مثل المشي، الجري، أو ركوب الدراجات.

تعزيز التواصل الاجتماعي

الحفاظ على العلاقات الاجتماعية يساعد في تجنب الشعور بالعزلة، مما يدعم الصحة النفسية، فيجب الانخراط في أنشطة تجلب الفرح، مثل قضاء الوقت مع العائلة أو الأصدقاء، أو الانضمام إلى مجموعات مجتمعية.