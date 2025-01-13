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الإثنين 13 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

سفيرة الاتحاد الأوروبي: نأمل تشكيل حكومة «سريعا» لإعادة إحياء مؤسسات لبنان

سفيرة الاتحاد الأوروبي
سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى بيروت، ساندرا دو وال
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أعربت سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى بيروت، ساندرا دو وال، عن أمل التكتل في تشكيل حكومة لبنانية سريعا"، وذلك لـ إطلاق الإصلاحات وإعادة إحياء مؤسسات لبنان.

وهنأت دو وال، في تصريح أوردته الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام اليوم الاثنين، القاضي "نواف سلام" على تكليفه بتشكيل الحكومة اللبنانية.. وقالت: من المشجع أن نرى الأمور تسير قدما في لبنان، ونأمل تشكيل حكومة سريعا لإطلاق الإصلاحات الملحة وإعادة إحياء مؤسسات الدولة لصالح جميع اللبنانيين.

وحظي القاضي نواف سلام، رسميا بتكليف الرئيس اللبناني جوزيف عون، بتشكيل الحكومة الجديدة، عقب حصوله على 84 صوتا في الاستشارات النيابية، فيما حصل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي على 9 أصوات، بينما امتنع 35 نائبًا عن تسمية أي مرشح.

 

الاتحاد الأوروبي بيروت لبنان