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الإثنين 13 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

البطريركية الأورشليمية تحتفل بعيد القديسة ميلاني

ارشيف
ارشيف
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احتفلت البطريركية الأورشليمية يوم الإثنين الموافق 13 يناير  2025  بعيد القديسة ميلاني في الكنيسة المكرسة على اسمها في دير العذراء العظيمة الواقع جنوبيّ  البطريركية. في هذا المكان أسسست القديسة ميلاني الدير.

يرجع أصل القديسة ميلاني لعائلة غنية من روما. تزوجت ورزقت بولدين لكنهما فارقا الحياة, وفقدت بعدها زوجها ووالديها, فباعت ممتلكاتها ووزعت كل ثروتها على الفقراء والمحتاجين ,ولجأت لدير في مصر وبدأت عملها الروحي باطعام آلاف الرهبان والمسيحيين وحماية المضطهدين من قبل المسيحيين الأريوسيين. بعد حياتها في مصر قررت المجيء للأراضي المقدسة الى أورشليم وهناك عاشت في دير حياة التنسك والزهد مُحولةً هذا الدير لمكان عِفةٍ حتى أصبح مكان راحة للرهبان, واليوم هو دير نسائي وفيه عاشت القديسة ميلاني حتى رقدت عام 410 ميلادي.

بهذه المناسبة أقيمت خدمة صلاة الغروب والقداس الإلهي ترأسها مشرف الدير قدس الأرشمندريت إغناطيوس, يشاركه قدس الأرشمندريت يِرونيموس الوكيل البطريركي في أثينا, قدس الأب فرح بنور, بحضور راهبات دير العذراء ومصلين من زوار الدير

بعد الخدمة إستضافت رئيسة الدير الراهبة ميلاني التي قامت بترميم الكنيسة ورسم الأيقونات فيها, الآباء والمصلين في قاعة الدير.

 

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