الصين: زيارة وزير الخارجية إلى إفريقيا تعزز روابط الصداقة

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قوه جيا كون، إن "زيارة وزير الخارجية الصيني، وانج يي، إلى إفريقيا كانت ناجحة تماما، وعززت الصداقة في كل الأحوال بين الصين وإفريقيا، وأظهرت العزم الثابت لدى الطرفين على الاستجابة المشتركة للتغيرات السريعة التي يشهدها العالم اليوم".

وذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا)، اليوم الإثنين، أن الزيارة التي أجراها جيا كون إلى إفريقيا في الآونة الأخيرة، شملت أربع دول هي (ناميبيا والكونغو وتشاد ونيجيريا).

وأوضحت الوكالة، أن هذه الزيارة كانت بمثابة استمرار لتقليد بدأ منذ 35 عاما، يتمثل في أن تكون إفريقيا هي أول وجهة خارجية يقوم وزير الخارجية في بداية كل عام.

وقال المتحدث الصيني:" تم التوصل إلى سلسلة من التوافقات والنتائج الجديدة بشأن تنفيذ المقترحات الستة وخطط عمل الشراكة العشرة التي طرحها الرئيس الصيني في قمة بكين 2024 لمنتدى التعاون الصيني - الإفريقي.

وأكد أن الوضع العالمي يتغير باستمرار، لكن الالتزام الأصلي بين الصين وإفريقيا بمعاملة بعضهما البعض على قدم المساواة ودعم بعضهما البعض يظل قويا كالصخرة.. مشيرا إلى أن القادة الأفارقة الذين التقى بهم وزير الخارجية الصيني جددوا تأكيد التزامهم بمبدأ صين واحدة، وأعربوا عن تعازيهم في ضحايا الزلزال الذي وقع في شيتسانغ في الصين.

وأوضح المتحدث أن الزيارة حققت نتائج ملموسة، وعززت التعاون بين الصين وإفريقيا في مختلف المجالات، وعززت التوصل إلى توافقات واسعة النطاق في مجالات مثل التبادلات بين الحضارات، والتنمية الخضراء، والتعاون الزراعي.

ولفت إلى أن الزيارة أسهمت أيضا في التنسيق الشامل بين الصين وإفريقيا، وعززت الجهود المشتركة لتصحيح الظلم التاريخي تجاه إفريقيا، وتعزيز التضامن والرخاء في دول الجنوب العالمي، وبناء نظام حوكمة عالمية قائم على العدل والمساواة.

وأكد أن الصين وإفريقيا في طليعة بناء مجتمع مصير مشترك للبشرية، وستصبحان مثالا مشرقا لهذا المسعى.