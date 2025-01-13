السياحة تعلن مقرات لجان معاينة سكن الحجاج بالسعودية

طالبت وزارة السياحة والآثار، كافة الشركات السياحية المنفذة لبرامج الحج موسم 1446 هـ، بسرعة التوجه لمقر لجنة المعاينات خلال التوقيتات المقررة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، لإنهاء الإجراءات الخاصة بمعاينة سكن الحجاج.

وقالت الوزارة، في خطاب للشركات، إن لجنة معاينات مكة المكرمة تتواجد في فندق أجياد بشارع أجياد العام، ولجنة المدينة المنورة تتواجد بفندق كراون بلازا في المنطقة الجنوبية المركزية، مشيرة إلى أهمية إنهاء الإجراءات والالتزامات المقررة بالضوابط، وخاصة ما يتعلق بالتضامنات وإيداع المبالغ المالية في المحافظ الإلكترونية ورفع حزم الخدمات على المسار السعودي "نسك"، وإجراء معاينات السكن في موعدها المقرر.