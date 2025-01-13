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الإثنين 13 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

وزير الخارجية الإسرائيلي: هناك تقدم في مفاوضات إطلاق النار

وزير الخارجية الإسرائيلي
وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر
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أكد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر اليوم الاثنين وجود تقدم في المفاوضات الجارية بشأن وقف إطلاق النار في غزة واستعادة الرهائن المحتجزين.

وقال ساعر- في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن اليوم في القدس - "إننا نرى بعض التقدم في عملية المفاوضات" مُشددا على أن إسرائيل ترغب في عقد صفقة تهدف إلى استعادة الرهائن المحتجزين داخل غزة وأنها تعمل مع الجانب الأمريكي من أجل التوصل إلى اتفاق قريب.

كما أوضح أن تقدم المفاوضات حاليًا يبدو أفضل كثيرًا مما كان عليه في السابق، بحسب ما أوردته صحيفة " تايمز أوف إسرائيل "عبر نسختها الإلكترونية.

وأضاف ساعر: "أن إسرائيل تعمل مع الإدارة الأمريكية الحالية برئاسة جو بايدن وإدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب"، معربًا عن أمله في إحراز مزيد من التقدم خلال الأيام المقبلة.

 

جدعون ساعر وقف اطلاق النار غزة القدس