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الإثنين 13 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

سامو زين يعود إلى الماضي بفيديو كليب جديد لأغنية عمرها 15 عاما

ساموزين
ساموزين
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قرر المطرب سامو زين إعادة إحياء أغنيته الشهيرة "أيام في بعادنا فاتو"، التي صدرت منذ 15 عامًا، من خلال تصويرها بطريقة الفيديو كليب،  والأغنية من كلمات تامر حسين، ألحان أحمد حسين، وتوزيع تميم .

وكان ساموزين قد طرح مؤخرا عددا من الأغاني الجديدة ، أبرزها "بصى بصة" بمشاركة حسون ، و"القبول نعمة" من كلمات أحمد جابر، وأغنية "الحب" التي صُورت كفيديو كليب بإخراج إسماعيل الأبرص .

 كما طرح أغنية "دى حبيبتى"، التي تم تصويرها في اليونان مع المخرج شريف فرانسيس، وهي واحدة من الأغاني المفضلة لديه ، حيث احتفظ بها ثلاث سنوات قبل تسجيلها وتصويرها.

ساموزين أيام في بعادنا فاتو بصي بصة