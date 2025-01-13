8 مشروبات لتحسين النوم ومكافحة الإجهاد

الإجهاد أصبح جزءًا من حياة الكثيرين، مما يؤثر بشكل كبير على الصحة العقلية والجسدية، ولتعزيز الاسترخاء وتخفيف التوتر، يلعب النظام الغذائي دورًا هامًا، حيث يمكن لبعض المشروبات أن تكون وسيلة فعالة لتحسين جودة النوم والحد من القلق، فإضافة هذه المشروبات إلى روتينك اليومي يمكن أن يكون خطوة فعالة لمكافحة الإجهاد وتحسين جودة نومك، للحصول على نوم هادئ وجسم مسترخي.

وتقدم لكم “البوابة نيوز” قائمة بأبرز المشروبات المهدئة التي ينصح بها الخبراء لتخفيف الإجهاد والاستعداد لنوم مريح، وفقًا لما تم نشره بموقع “تايمز أوف انديا”.

شاي البابونج

يتميز شاي البابونج بخصائصه المهدئة، حيث يحتوي على مركب الأبيجينين الذي يعزز الاسترخاء من خلال ارتباطه بمستقبلات في الدماغ، فكوب دافئ من شاي البابونج قبل النوم يمكن أن يساعد على تهدئة العقل وتقليل القلق، مما يجعله خيارًا مثاليًا بعد يوم شاق.

الحليب الدافئ بالعسل

يمثل الحليب الدافئ مع العسل علاجًا تقليديًا معروفًا لتحسين النوم، ويحتوي الحليب على التربتوفان، وهو حمض أميني يعزز إنتاج السيروتونين، الذي يساعد في تحسين المزاج والاسترخاء، كما أن إضافة العسل توفر سكريات طبيعية تسهل امتصاص التربتوفان، مما يجعله مشروبًا مثاليًا للاسترخاء قبل النوم.

شاي اللافندر

اللافندر معروف بقدرته على تقليل مستويات التوتر وتعزيز الاسترخاء، ويحتوي شاي اللافندر على مركبات تقلل من مستوى الكورتيزول في الجسم، مما يساعد على تهدئة الجهاز العصبي والاستعداد لنوم عميق ومريح.

شاي النعناع

يعتبر شاي النعناع خيارًا فعالًا لتخفيف التوتر بفضل وجود المنثول، الذي يساعد على استرخاء العضلات وتهدئة الجهاز الهضمي، وكوب من شاي النعناع في المساء يمكن أن يسهم في تهدئة الجسم والعقل، مما يعزز نومًا هادئًا.

شاي بلسم الليمون

يُعرف بلسم الليمون بتأثيره المهدئ، حيث يحتوي على حمض روزمارينيك الذي يساعد في تقليل القلق عن طريق تعزيز نشاط الناقلات العصبية المهدئة، كوب من هذا الشاي قبل النوم يمكن أن يحسن الاسترخاء ويعزز جودة النوم.

حليب الأشواجندا

الأشواجاندا عشب معروف بخصائصه المضادة للإجهاد، حيث يساعد في خفض مستويات الكورتيزول وتعزيز الشعور بالهدوء، وتناول حليب الأشواجندا قبل النوم يمكن أن يهيئ الجسم لليلة هادئة ومريحة.

الحليب بالكركم

الكركم يحتوي على الكركمين، وهو مركب مضاد للالتهابات ومضاد للأكسدة، وعند مزجه بالحليب وإضافة الفلفل الأسود، يصبح مشروبًا فعالًا لتهدئة العقل والجسم، مما يجعله اختيارًا مثاليًا لتحسين جودة النوم.

شاي جذر حشيشة الهر

يعد جذر حشيشة الهر علاجًا طبيعيًا شائعًا للتوتر والأرق، حيث يعزز مستويات حمض جاما أمينوبوتيريك (GABA) في الدماغ، مما يساعد على تهدئة الأعصاب وتحسين النوم، تناول كوب من هذا الشاي قبل النوم يوفر استرخاءً عميقًا للجسم.