كل ما تريد معرفته عن عيد الختان في الكنائس المسيحية

عيد الختان هو مناسبة دينية لدى المسيحيين، ويُحتفل به في اليوم الثامن بعد ميلاد يسوع المسيح، ويعتبر هذا اليوم مهمًا في التقليد المسيحي كونه يذكر بختان يسوع في اليوم الثامن من ولادته، وذلك وفقًا للناموس اليهودي، الذي كان يُلزم الختان على الذكور في اليوم الثامن من حياتهم.

عيد الختان لدى المسيحيين يُحتفل به في 1 يناير من كل عام، وهو أيضًا بداية السنة الميلادية الجديدة.

وعلى الرغم من أن عيد الختان ليس من الأعياد الكبرى في الكنيسة، إلا أنه يحمل طابعًا رمزيًا مهمًا لأنه يذكر بعهد الله مع شعبه في العهد القديم، حيث كان الختان علامة العهد بين الله وآبائهم.

في الديانة المسيحية، يُعتبر الختان الذي خضع له يسوع في اليوم الثامن من ميلاده تَأكيدًا على أنه كان يعيش في طاعة شريعة الله، وأنه جاء ليكمل الناموس ويحقق العدالة.

وبالتالي، يرمز الختان إلى قبول يسوع لكل جوانب الحياة البشرية من خلال الطاعة الكاملة للشريعة، بداية من الطفولة وحتى الكمال في حياته ورسالة الخلاص.

عيد الختان في الكنائس المسيحية:

تختلف تقاليد الاحتفال بعيد الختان بين الكنائس المسيحية:

الكنيسة الكاثوليكية:

يُحتفل بعيد الختان في الكنيسة الكاثوليكية باعتباره ذكرى تطهير يسوع واحتفالًا بأهمية الطاعة الإلهية. يُعتبر يومًا للاحتفال بالعهد الذي قطعه الله مع بني إسرائيل.

الكنائس الأرثوذكسية:

في الكنيسة الأرثوذكسية، عيد الختان يُحتفل به كذكرى للختان الذي خضع له يسوع، وأيضًا يُحتفل بعيد القديس باسيليوس الكبير الذي تُحتفل به الكنيسة الأرثوذكسية في نفس اليوم. يوم 1 يناير هو يوم خاص للاحتفالات الدينية.

الكنيسة الإنجيلية:

في العديد من الكنائس الإنجيلية، لا يُحتفل بعيد الختان بقدر ما يُحتفل بميلاد يسوع في 25 ديسمبر، لكن بعض الطوائف قد تذكر هذا الحدث كتأكيد على أهمية الناموس والشريعة في حياة يسوع.

أهمية عيد الختان:

تأكيد إتمام الناموس: الختان هو جزء من شريعة العهد القديم، واحتفال المسيحيين به يذكرهم بإتمام يسوع للشريعة والناموس، وبأن المسيح جاء ليكمل ما بدأه الله مع شعبه في العهد القديم.

. دلالة على الطاعة: في المسيحية، يعتبر الختان رمزًا للطاعة التامة لله، وقدوة للمؤمنين في ضرورة اتباع وصايا الله.

ارتباطه ببداية السنة الميلادية: بما أن عيد الختان يُحتفل به في 1 يناير، فهو يرتبط بداية السنة الميلادية الجديدة، ويُستخدم من قبل بعض المؤمنين كفرصة للتجديد الروحي وبدء عام جديد بتوبة وطاعة لله.

عيد الختان في المسيحية هو تذكير بعهد الله مع بني إسرائيل وتجسيد للطاعة الكاملة التي جسدها يسوع المسيح في حياته.

ورغم أنه ليس من الأعياد الكبرى، إلا أنه يظل مهمًا في التقليد المسيحي كذكرى لأهمية الختان في حياة يسوع وما يمثله من التزام بالناموس الإلهي.