محافظة البحر الأحمر تبحث موقف تنفيذ مشروعات المثلث الذهبي بسفاجا والقصير

استقبل اليوم سليمان سكرتير عام محافظة البحر الأحمر، المهندس محمد عبادي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي بحضور محمد أبو الغيط نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، وشركة مطور المرافق وممثلو الشركات الاستثمارية الذين تقدموا بطلبات للاستثمار بالمثلث الذهبي، وعدد من القيادات التنفيذية بديوان المحافظة، وقيادات هيئة المثلث الذهبي لمناقشة الجهود المبذولة بتعزيز فرص الاستثمار.

استهل “سليمان” اللقاء بالترحيب بالحضور، مؤكدًا دعم اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، الكامل للبدء الفوري للمشروعات بالمثلث الذهبي التي توفر العديد من فرص العمل لأبناء المحافظة الساحلية والمحافظات المجاورة، مشيرا إلى اهتمام القيادة السياسية بمشروع المثلث الذهبي، باعتباره أحد المشروعات العملاقة التي تتبناها الحكومة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي لإحداث طفرة تنموية لمنطقة الصعيد.

من جانبه أكد المهندس محمد عبادي، على أهمية منطقة المثلث الذهبي وأشار إلى أنه تقدم مجموعة من الشركات للاستثمار في مشروعات منطقة المثلث الذهبي بمدينتي سفاجا والقصير، والتي تشمل عدد من المشروعات الصناعية، والمشروعات الزراعية والمشروعات اللوجستية.

كما أوضح "عبادي" أنه في ظل حرص الهيئة على تنفيذ متطلبات الشركات الاستثمارية والمتعلقة بتوفير خدمات المرافق المختلفة (مياه - كهرباء - غاز) للمرحلة الأولى من المنطقة الصناعية بسفاجا، جاري الاتفاق مع شركة مطور المرافق والمطور الصناعي لتوفير الخدمات اللازمة، وكذلك الاتفاق مع مكتب استشاري عالمي متخصص لإعداد مخطط تفصيلي للمنطقة الصناعية بسفاجا لدراسة الأعمال الإنشائية ولتوصيل خدمات المرافق وتشغيلها والبنية الأساسية مع ضمان استمرارية الخدمة خلال الفترة القادمة مع متابعة تنفيذ الخطط الزمنية لها بشكل دوري.

وفي ذات السياق أكد رئيس الهيئة على حرص الدولة المصرية لإنجاح مخططاتها لتنمية هذه المنطقة، كأحد مشروعاتها القومية الكبرى التي توليها أهمية شديدة لما تتمتع به من مقومات التنمية المستدامة من حيث الموقع الإستراتيجي الحيوي، لذا تم التركيز على المنطقة الصناعية الأولى في "سفاجا" كأولوية أولى في بداية مراحل مشروع المثلث الذهبي مشيرا إلى أهمية تعزيز دور التعاون بين هيئة المثلث الذهبي والمحافظة وذلك لبحث الفرص الاستثمارية المتاحة وإمكانية إقامة المشروعات التنموية من خلال الطلبات المقدمة من جانب مجموعة المستثمرين.

كما أشار محمد أبو الغيط نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، إلى أن مشروع المثلث الذهبي يقع في الصحراء الشرقية على مساحة تزيد عن ٢.٢ مليون فدان ما بين مدن سفاجا والقصير و قفط وقنا، وأكد على وضع خطط لترويج المشروعات المستهدف إقامتها بهذه المنطقة الحيوية، وعرض عدد من الحوافز الاستثمارية التي تتميز بها المنطقة طبقا لقانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة لتشجيع الاستثمار بها، مع تذليل العقبات التي تقف حائلاً أمام تدفق حركة الاستثمارات.

كما شهد الاجتماع مناقشات مثمرة حول الفرص التنموية المتنوعة المطروحة من مجموعة المستثمرين والتي تشمل مشروعات أسمدة مركبة ، توكيلات ملاحية ، صوامع وتخزين، مصانع رخام وجرانيت ، مصانع تصنيع لوحات الكهرباء، والتي ستساهم في توفير العديد من فرص العمل، وقدم ممثلو الشركات الاستثمارية عرضا توضيحيا للفرص والمشروعات الاستثمارية، وشرحًا تفصيليا عن أهداف المشروعات، وبيانات وافية عن حجم الاستثمارات المتوقعة، و عدد العمالة المستهدفة لتنفيذ تلك المشروعات والتي سيكون النصيب الأكبر منها لأبناء المحافظة مما يساهم في فتح مجالات عمل جديدة لخدمة المواطنين ومحاربة البطالة ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.

وعقب الاجتماع حرص رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي والوفد المرافق له على اصطحاب مجموعة المستثمرين في جولة إلى المنطقة الصناعية بسفاجا، وأشاد مسئولوا الشركات بالدعم الذي تقدمه الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي لتسهيل تنفيذ أعمالهم وتذليل العقبات أمام جذب مزيد من الاستثمار وذلك من خلال خدمة الشباك الواحد والخدمات الأخرى التي تقدمها المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي.