QNB يعلن عن نتائج مالية قوية لعام 2024 مع نمو ملحوظ في الأرباح والأصول

أعلن بنك QNB عن نتائجه المالية المستقلة والمجمعة للفترة المنتهية في ديسمبر 2024، مسجلًا أداءً متميزًا يعكس كفاءته واستراتيجيته الرائدة.

نمو الأرباح والأصول

حقق البنك صافي أرباح مجمعة بلغت 26.4 مليار جنيه مصري، بزيادة قدرها 10.17 مليار جنيه مصري ونسبة نمو بلغت 63% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023. أما صافي الأرباح المستقلة فقد بلغت 25.8 مليار جنيه مصري.

ووصلت إجمالي الأصول المجمعة إلى 820 مليار جنيه مصري بنهاية ديسمبر 2024، بزيادة 191 مليار جنيه ونسبة نمو بلغت 30% مقارنة بديسمبر 2023.

القروض والودائع

ضمن جهود البنك لدعم الاقتصاد القومي، ارتفعت محفظة القروض والسلفيات بقيمة 98 مليار جنيه لتصل إلى 365 مليار جنيه مصري، محققة نموًا بنسبة 37% مقارنة بالعام الماضي. كما شهدت ودائع العملاء نموًا بنسبة 28%، لتصل إلى 680 مليار جنيه مصري بزيادة قدرها 150 مليار جنيه.

كما حافظ البنك على معدل كفاية رأس المال عند 24.3%، مع نسبة تغطية مخصصات للقروض غير المنتظمة بلغت 107% ونسبة قروض غير منتظمة عند 5.44%.

تعزيز الخدمات المصرفية الإلكترونية والتوسع الجغرافي

أكد البنك على كفاءة سياساته التشغيلية من خلال شبكة فروعه التي تضم 235 فرعًا تغطي مختلف المناطق الجغرافية، لتلبية احتياجات عملائه في كافة القطاعات. كما استثمر البنك في تطوير خدماته المصرفية الإلكترونية لتسهيل العمليات المصرفية وضمان تقديم خدمة عالية الجودة.

الالتزام بالخدمة المجتمعية

واصل QNB دوره الرائد في المسؤولية المجتمعية، حيث شارك في العديد من المبادرات الوطنية لدعم الفئات الأكثر احتياجًا وخلق تأثير إيجابي ومستدام في المجتمع.

حلول مصرفية متكاملة

لم يقتصر دور البنك على تقديم الخدمات المصرفية التقليدية، بل امتد لتقديم حلول مالية شاملة من خلال شركاته التابعة مثل QNB لتأمينات الحياة، QNB للتأجير التمويلي، وQNB للتخصيم، مما يعزز من مكانته كأحد أكبر بنوك القطاع الخاص في مصر.

تعكس هذه النتائج الإيجابية مرونة البنك وقدرته على مواجهة التحديات وتحقيق النمو المستدام، مؤكدة مكانته الرائدة في القطاع المصرفي.