بسبب صنبور مياه.. المؤبد لقاتل جاره فى بورسعيد

قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار أحمد حسام النجار وعضوية المستشارين: أحمد محمد مصطفى ومحمد مرتضى مرام، وسكرتارية طارق عكاشة وخالد خضير، بمعاقبة مُدان بقتل جاره بالسجن المؤبد.

هيئة المحكمة

بسبب صنبور مياه.. المؤبد لقاتل جاره في بورسعيد



وتعود أحداث الواقعة إلي يوم 23 أغسطس 2024، بدائرة قسم شرطة الزهور ببورسعيد، حيث قتل المتهم المجني عليه محمد محمد أبو المعاطي علي المسري عمداً مع سبق الإصرار لخلاف سابق فيما بينهما، بأن بيت النية وعقد العزم على قتله وأعد أعد لهذا الغرض سلاحًا أبيضًا - سكين - وما أن ظفر به ببرج زهراء الميناء أبراج أبو القمصان، حتى كال له ضربة في منتصف صدره من السلاح الأبيض، قاصداً من ذلك قتله، فأحدث به الإصابات التي أودت بحياته، وأحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيضاً سكين.

وشهدت بدر راغب على المسيرى، والدة المتوفى، أنه على إثر خلافات بين نجلها المجني عليه والمتهم بسبب تسريب بوصلات المياه بالعين التي تقطن بها والتي تعلو الشقة التي يقطن بها المتهم أغلق المتهم صنبور المياه العمومي للعين، وعلم المجني عليه بذلك فبادره لسؤاله عن سبب ذلك فحدثت مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة بالأيدي، وحال التهدئه بينهما وأثناء صعودها ونجلها المجني عليه لمسكنهما، أبصرت المتهم حاملا سكينا مسددا طعنة نافذة بصدر المجني عليه وفر هارباً الى مسكنه وتم نقل نجلها إلى المستشفى ولقى مصرعه قبيل وصوله.

حكمت المحكمة بالسجن المؤبد على المتهم، وأمرت بمصادرة السلاح المضبوط، وألزمته المصاريف الجنائية.