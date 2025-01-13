"حقوق الشيوخ": شائعات الإخوان جزء من مخطط لزعزعة ثقة المصريين بدولتهم

أكدت رشا إسحق أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن الشائعات التي تروجها جماعة الإخوان الإرهابية ليست سوى جزء من مخطط أكبر يستهدف زعزعة ثقة المصريين في دولتهم ومؤسساتها، موضحة أن هذه الشائعات تهدف إلى نشر الفوضى وبث روح اليأس بين المصريين، في محاولة بائسة لن تكلل إلا بإخفاق جديد لاستعادة موطئ قدم في المشهد السياسي المصري بعد أن لفظهم الشارع المصري والقوى السياسية لممارستها الإرهابية.

وأشارت “إسحق” إلى أن الجماعة تعتمد بشكل كبير على وسائل إعلام مأجورة لترويج الأكاذيب، وتقديم صورة مشوهة عن الأوضاع في مصر، مؤكدة أن هذه الوسائل تعمل بشكل ممنهج على تضخيم السلبيات وتجاهل الإنجازات، في محاولة لتشويه الحقائق وإثارة البلبلة.

وأضافت “إسحق” أن الوعي المجتمعي للمصريين هو السلاح الأهم في مواجهة هذه الحملات المغرضة، مؤكدة أن الشعب المصري، بفضل وعيه وإدراكه، قادر على التصدي لهذه المحاولات، ولن يسمح بعودة الإخوان إلى الساحة السياسية بأي شكل من الأشكال.

وشددت على أن الدولة المصرية ماضية في تحقيق أهدافها التنموية، رغم كل التحديات والمحاولات اليائسة لتعطيل مسيرتها، مشيرة إلى أن المصريين يدركون أهمية الوحدة الوطنية ويدعمون جهود الدولة في تحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة.