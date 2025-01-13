نقل البرلمان تناقش طلبات إحاطة بشأن مشروعات طرق وسكك حديدية بالشرقية

ناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب خلال إجتماعها اليوم برئاسة النائب علاء عابد، عددًا من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن عدم استكمال بعض الطرق وتطوير ممرات السكة الحديد وصيانه الأنفاق .

حيث ناقشت اللجنة طلبي الإحاطة المقدمين من النائب إمام منصور، بشأن:

الأول: بشأن عدم استكمال طريق السماعنة/ الديدامون الزراعي حتى كوبري عمار بالسماعنة بمحافظة الشرقية.

الثاني: بشأن البطء الشديد في انهاء إجراءات الطرح والترسية ووجود شبهة إهدار للمال العام في أعمال رفع كفاءة طريق السماعنة، بمركز فاقوس بمحافظة الشرقية.

حيث أوصت اللجنة ارسال خطاب للجنه خلال أسبوع للمتابعه بما تم تنفيذه في طلبي الإحاطة المقدم من النائب إمام منصور.



كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائبة مي رشدي غيث، بشأن الحاجة إلى إنشاء دوران للخلف على طريق الإسماعيلية الزراعي عند مدخل قرية الصحافة بمركز مشتول السوق محافظة الشرقية.

أكد ممثل محافظة الشرقية بإنشاء دوران للخلف على طريق الإسماعيلية الزراعي عند مدخل قرية الصحافة بمركز مشتول السوق محافظة الشرقية، وسيتم إخطار اللجنه بموعد التنفيذ.



كما ناقش الاجتماع موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النائب ثروت سويلم:

الأول: بشأن الحاجة إلى تطوير ممر سكك حديد أبو حماد بمحافظة الشرقية.

الثاني: بشأن عدم قيام الهيئة القومية للسكك الحديدية بتنفيذ توجيهات الفريق وزير النقل بسرعة اتخاذ اللازم نحو تطوير نفق ابو حماد.

الثالث: بشأن عدم تشغيل محطة سكك حديد القرين بالرغم من تطويرها منذ أكثر من عامين.

أوصت اللجنة بمتابعة طلبات الإحاطة وادراجها في الاجتماعات القادمة لحين حضور سكرتير عام محافظة الشرقية للرد على الجانب المالي.

موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد جبريل، بشأن عدم صرف العلاوة الدورية المقررة بواقع 15% من الراتب الأساسي للعاملين بالشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ (تحت التصفية) إحدى شركات الشركة القابضة للنقل البري والبحري.

أوصت اللجنة باستدعاء العضو المنتدب التنفيذى للشركة القابضة للنقل البري والبحري.