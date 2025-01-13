نشوى مصطفى تحيي ذكرى ميلاد زوجها بكلمات مؤثرة

أحيت الفنانة نشوى مصطفى ذكرى ميلاد زوجها الذي وافته المنية في نهاية شهر ديسمبر الماضي ، حيث تحل اليوم الاثنين 13 يناير ذكرى ميلاده .

ونشرت الفنانة نشوى مصطفى صورة لزوجها أكدت أنها تم التقاطها قبل رحيله بيومين ، وذلك على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وعلقت عليها قائلة: “الصورة دى قبل وفاة حبيبى بيومين - النهارده عيد ميلاد نور عينيه — تتهنى فى الجنة ياحبيبى — ربنا يرضى عنك يا حتة من قلبى - بحق انوار اسم الله الرحيم ربنا يرحمك ويكرمك ويغفر لك ويراضيك — ألف ألف رحمة ونور”

وكانت الفنانة نشوى مصطفى قد أعلنت يوم 28 ديسمبر الماضي عن وفاة زوجها محمد عماد، وذلك من خلال تدوينة عبر حسابها على صفحتها بموقع “فيس بوك” ، وطالبت من جميع أصدقائها ومعارفه الحضور لأداء صلاة الجنازة على زوجها الراحل قبل أن يوارى جسده الثرى في مقابر العائلة .