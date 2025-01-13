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الإثنين 13 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

نشوى مصطفى تحيي ذكرى ميلاد زوجها بكلمات مؤثرة

نشوى مصطفى وزوجها
نشوى مصطفى وزوجها
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أحيت الفنانة نشوى مصطفى ذكرى ميلاد زوجها الذي وافته المنية في نهاية شهر ديسمبر الماضي ، حيث تحل اليوم الاثنين 13 يناير ذكرى ميلاده .

ونشرت الفنانة نشوى مصطفى صورة لزوجها أكدت أنها تم التقاطها قبل رحيله بيومين ، وذلك على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وعلقت عليها قائلة: “الصورة دى قبل وفاة حبيبى بيومين - النهارده عيد ميلاد نور عينيه — تتهنى فى الجنة ياحبيبى — ربنا يرضى عنك يا حتة من قلبى -  بحق انوار اسم الله الرحيم ربنا يرحمك ويكرمك ويغفر لك ويراضيك — ألف ألف رحمة ونور”

وكانت الفنانة نشوى مصطفى قد أعلنت يوم 28 ديسمبر الماضي عن وفاة زوجها  محمد عماد، وذلك من خلال تدوينة عبر حسابها على صفحتها بموقع “فيس بوك” ، وطالبت من جميع أصدقائها ومعارفه الحضور لأداء صلاة الجنازة على زوجها الراحل قبل أن يوارى جسده الثرى في مقابر العائلة  . 

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